Φλώρινα: 43χρονος πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού

Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε 43χρονος από τη Φλώρινα στο Γενικό Νοσοκομείο μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος είχε πάει για κυνήγι μαζί με τον πατέρα του και άλλους κυνηγούς σε ορεινή περιοχή της Φλώρινας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ήταν ο πατέρας του που τον πυροβόλησε ή κάποιος άλλος από τους κυνηγούς που ήταν στην παρέα.

