Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φλώρινα: 43χρονος πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού- Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος είχε πάει για κυνήγι μαζί με τον πατέρα του και άλλους κυνηγούς σε ορεινή περιοχή της Φλώρινας.

Φλώρινα: 43χρονος πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού

Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε 43χρονος από τη Φλώρινα στο Γενικό Νοσοκομείο μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος είχε πάει για κυνήγι μαζί με τον πατέρα του και άλλους κυνηγούς σε ορεινή περιοχή της Φλώρινας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ήταν ο πατέρας του που τον πυροβόλησε ή κάποιος άλλος από τους κυνηγούς που ήταν στην παρέα.

Πηγή: ertnews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φλώρινα κυνήγι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark