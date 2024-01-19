«Τα έργα για τον σταθμό του Μετρό στα Εξάρχεια δεν σταματούν, συνεχίζονται, ο σταθμός θα γίνει, το έργο δεν έχει πολιτική χροιά, βασίζεται σε αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και έχουν διαψευστεί στην πράξη όλες οι αιτιάσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί» δήλωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένης Καραγεωργοπούλου, η οποία εξέφρασε την αντίθεσή της στην κατασκευή του Μετρό στα Εξάρχεια και υποστήριξε ότι «ο δημόσιος χώρος στη πλατεία Εξαρχείων είναι υπό διωγμό και προκαλεί κοινωνική ένταση στη περιοχή».

«Αυτό το οποίο εσείς αναφέρετε ως κοινωνική ένταση, είναι ένας επαναλαμβανόμενα περιορισμένος αριθμός διαμαρτυρομένων, οι οποίοι ασκούνται στην "επαναστατική γυμναστική" σε μια περιοχή που θεωρούν ότι είναι το "Γαλατικό χωριό", το οποίο αυτό το ρόλο έχει να παίξει μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας», απάντησε ο κ. Ταχιάος, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της βουλευτού ότι μειώνεται ο δημόσιος χώρος.

«Να είμαστε ξεκάθαροι. Το αποτέλεσμα της μείωσης του δημόσιου χώρου στα Εξάρχεια που ισχυρίζεστε, είναι μια σκάλα και ένα ασανσέρ. Η ανάπλαση έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή και αποδίδει ένα κόσμημα στη περιοχή. Κάποιοι δεν θέλουν αυτό το κόσμημα. Κάποιοι θέλουν να είναι το γνωστό "Γαλατικό χωριό", όπου υπάρχουν συμφέροντα. Διότι καλή η επανάσταση, καλά όσα ακούγονται για την περιοχή των Εξαρχείων -προφανώς το Μετρό όπου περνάει φέρνει άνοδο των αξιών διότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων- αλλά μήπως όμως η σημερινή κατάσταση αυτό που επιφέρει είναι καθήλωση των αξιών, υποβιβασμό, επειδή ακριβώς ο κανόνας στα Εξάρχεια είναι η βία; Διότι, ο κανόνας είναι ότι μια δεδηλωμένη ομάδα αναρχικών αυτά θέλουν να κρατήσουν. Τον ιδιόμορφο χαρακτήρα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταχιάος.

Η κ. Καραγεωργοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για στοχευμένη πολιτική ώστε να διαλύσει ένα χώρο συνάθροισης και ελευθερίας ιδεών.

«Μιλάτε απαξιωτικά για "επαναστατική γυμναστική" στα Εξάρχεια. Η πλατεία Εξαρχείων είναι φυτώριο συνάθροισης, είναι ο ορισμός της ελευθερίας διακίνησης ιδεών. Με κατασταλτικές μεθόδους, προσπαθείτε να καταστρέψετε την ελευθερία σκέψης που έχει συνδεθεί ιστορικά με την πλατεία Εξαρχείων. Στερείτε από τους κατοίκους της την ποιότητα ζωής. Στην πλατεία είναι μεγάλη ανάγκη να συνεχίσει ο κόσμος να συσπειρώνεται. Είναι στοχευμένη η πολιτική σας ανάγκη σε μία συμβολική ιστορικής σημασίας πλατεία», υποστήριξη η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Ταχιάου στην αναφορά ότι η πλατεία Εξαρχείων είναι ο ορισμός της ελευθερίας ιδεών.

«Μένω ενεός με τον ορισμό ελευθερία ιδεών μέσα στα Εξάρχεια όπου απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντίθετη άποψη. Αυτή η συζήτηση για τα Εξάρχεια είναι άχαρη, δεν έχει κανένα μέλλον, έρχεται από ένα παρελθόν το οποίο δεν έχει κανένα χρώμα και καιρός είναι να δούμε ότι ο σταθμός ξεκίνησε και ο σταθμός γίνεται», ανέφερε ο κ. Ταχιάος.

«Το έργο για τη σημερινή γραμμή το δημοπράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρξε η παραμικρή κυβερνητική εμπλοκή της ΝΔ σε ότι αφορά τη χάραξη του Μετρό στη γραμμή 4» είπε και κατέληξε:

«Ελπίζω να μην είναι προσχηματική να είναι αληθινή, μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατοίκων της "μπλε πολυκατοικίας" οι οποίοι λένε ότι από τη σήραγγα κινδυνεύει να πέσει ένα αρχιτεκτόνημα προστατευμένο. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη σηράγγων είναι τέτοιος που διασφαλίζει το στάτους των πιέσεων. Δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος για την "μπλε πολυκατοικία", αλλά και για οποιοδήποτε οικοδόμημα θα βρεθεί στο δρόμο του έργου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.