Για μια «εισαγόμενη» εγκληματική οργάνωση που φαίνεται ότι είχε δραστηριοποίηση στα λαθραία καπνικά προϊόντα έκανε λόγο η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» για τις πρόσφατες συλλήψεις σχετικά με την εκτέλεση συμβολαίων θανάτου.

Όπως είπε « Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη δύο συλλήψεις. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη πέντε κατηγορούμενοι. Δύο από αυτούς έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα, δύο φαίνεται ότι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό και ένας ακόμη, ο οποίος συνεχίζει και αναζητείται στη χώρα μας, ενώ ελέγχεται έντονα και η δραστηριότητα ακόμη τουλάχιστον 10 ατόμων. Δεν σταματά η έρευνα της αστυνομίας εδώ. Φυσικά κοινός παρανομαστής φαίνεται ότι είναι όντως η δραστηριοποίηση στα λαθραία καπνικά προϊόντα. Και αν αυτές οι υπηρεσίες δεν συνεργάζονταν για την εξιχνίαση των υποθέσεων που χειρίζονταν η κάθε μία, δεν θα φτάναμε να μιλάμε σήμερα για την εξιχνίαση όλων των υποθέσεων, καθώς προσπάθησαν οι υπηρεσίες να καταλάβουν ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο των εκτελεστών. Και είδαμε ότι υπάρχει ένα κοινό στοιχείο.

Υπάρχει αυτό το στοιχείο της δραστηριότητας στα λαθραία καπνικά προϊόντα, που μάλλον η δραστηριότητα της μίας ομάδας ενοχλούσε τη δραστηριότητά της άλλης».

Σε άλλο σημείο είπε ότι «[…] η επίθεση στο πρατήριο υγρών καυσίμων δεν αφορούσε καθόλου το πρατήριο. Αφορούσε συγκεκριμένα οχήματα μεταφορικής εταιρείας. Γι’ αυτό ξαναλέω ότι ο κοινός παρανομαστής όλων αυτών των περιπτώσεων μας οδήγησε να καταλάβουμε ότι πρόκειται για κοινούς δράστες, για μία εγκληματική ομάδα η οποία δραστηριοποιούνταν στον συγκεκριμένο κλάδο»

Αναφορικά με το αν οι συγκεκριμένες συλλήψεις συνδέονται με την εκτέλεση του Β. Ζαμπούνη ανέφερε ότι δεν πρέπει σε να βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. «Όπως πολύ σωστά ρώτησαν χθες οι αστυνομικοί συντάκτες τους αξιωματικούς που βρίσκονταν στην παρουσίαση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αν αυτή η σύλληψη προέκυψε μετά από την τελευταία δολοφονία που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και εξήγησαν οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών ότι είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για ανθρωποκτονία, έχουμε πολλά δεδομένα να εξετάσουμε και θα ήταν λάθος να συνδέσουμε αυτές τις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν».

