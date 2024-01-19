Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα παιδάκι το μεσημέρι της Παρασκευής μετά από επίθεση που δέχθηκε από ζώο στη Σταυρούπολη.

Συγκεκριμένα, ένα 18μηνο παιδάκι δέχθηκε επίθεση κατά τις 15:30 από ένα ζώο που, κατά πληροφορίες, πρόκειται για σκύλο, επί της οδού Σεφέρη, στη Σταυρούπολη.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδάκι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Το παιδί έφερε μόνο ορισμένες εκδορές στο πρόσωπο και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

