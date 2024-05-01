Αβελάρδος και Ελοΐζα, του Γιάννη Καλαβριανού στο ΠΛΥΦΑ

Ο «Αβελάρδος και η Ελοΐζα» είναι ένα θεατρικό έργο βγαλμένο από μια μεσαιωνική ιστορία που έχει πάρει χαρακτηριστικά μυθολογίας. Μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες αγάπης πήρε σάρκα και οστά στην σύγχρονη ελληνική δραματουργία από τον Γιάννη Καλαβριανού. Ένας ύμνος στον αιώνιο έρωτα, στην άπιαστη ευτυχία, στο χάος της απόγνωσης. Δύο εραστές αγιοποιούνται, εξυψόνωνται στην προσπάθεια τους να μείνουν πιστοί ο ένας στον άλλον κόντρα στον κόσμο, στην απόσταση και στον ίδιο τους τον εαυτό. Δυο ουράνια σώματα, οδεύουν προς την αναπόφευκτη συνάντηση και συνάμα μοιραία σύγκρουση τους, για να μας παρασύρουν κι εμάς στην ασταμάτητη τροχιά τους. Ένα έργο βαθιά ποιητικό, γραμμένο τόσο αντισυμβατικά όσο και αυτός ο έρωτας. Μια ομάδα νέων ηθοποιών έρχονται στην σκηνή σαν ένας χορός, για να αφηγηθούν αυτή την πρώτη ιστορία αγάπης σαν να είναι και η τελευταία. Για να συνεχίσουν οι μεγάλες αγάπες να τραγουδιούνται μέχρι να σβήσει ο κόσμος.

Ηθοποιοί: Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Αναστάσης Γεωργούλας, Γιώργος Ζιάκας, Μαριαλένα Ηλία, Γιάννης Κόραβος, Δανάη – Αρσενία Φιλίδου

Παραστάσεις: 24-25 Απριλίου 2024, 1 Μαΐου 2024 , 8 Μαΐου 2024, 13-14 Μαΐου 2024, 20-21 Μαΐου 2024, 27-28 Μαΐου 2024, 3-4 Ιουνίου 2024 | Ώρα: 20:30.

Εισιτήρια: 14€ Κανονικό, 12€ Μειωμένο (Φοιτητικο, Ανέργων,ΑμεΑ, +65). Προπώληση: ticketservices.gr

ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα 104 47

O Μπάμπης Βελισσάριος στο Μπαράκι της Διδότου

Μια ιδιαίτερη βραδιά, την Μεγάλη Τετάρτη 1ης Μαΐου, εναρμονισμένη στο πνεύμα και την κατανυκτική διάθεση της Μεγάλης Εβδομάδας, θα μας χαρίσει ο ερμηνευτής Μπάμπης Βελισσάριος σε μια μουσική παράσταση που αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα ακούσουμε τα τραγούδια από τον εμβληματικό “Επιτάφιο” σε σύνθεση Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση Γιάννη Ρίτσου και στο δεύτερο μέρος, μια επιλογή τραγουδιών για την επέτειο της εργατικής Πρωτομαγιάς αλλά και για τα πάθη της Μεγάλης Εβδομάδας. Από τα «Νυν και αεί» και «Πώς να σωπάσω» του Σταύρου Ξαρχάκου έως το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» και «Πρώτη Μαΐου» του Μάνου Λοΐζου και από τα «Παραπονεμένα λόγια» του Γιάννη Μαρκόπουλου έως το «Τα λόγια και τα χρόνια» του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μαζί του η Ευαγγελία Μαυρίδου στο πιάνο και ο Μάνος Καλπάκης στο μπουζούκι.

M. Τετάρτη 1/5, 21:30

Εισιτήριο: 10€. Κρατήσεις: 2103642990

Το Μπαράκι της Διδότου – Πολυχώρος Πολιτισμού, Διδότου 3, Κολωνάκι, Αθήνα

Μιλτιάδης Κατρακούλης, Γιώργος Μουστάκας – Με 2 Ματιές: Έκθεση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει, από 28 Απριλίου έως 23 Ιουνίου 2024 στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» την έκθεση φωτογραφίας «Με 2 Ματιές» των Μιλτιάδη Κατρακούλη, χοροδιδασκάλου από τα Μέγαρα και του φωτογράφου Γιώργου Μουστάκα, που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έκθεση 24 φωτογραφικών σκηνικών που προσεγγίζουν με ένα σύγχρονο τρόπο συγκεκριμένα εικαστικά έργα τέχνης, Ελλήνων ζωγράφων, όπως των Θ. Ράλλη, Απ. Γεραλή, Ν. Λύτρα, Ν. Γύζη, Γ. Ιακωβίδη, κ.ά., οι οποίοι αποτύπωσαν την καθημερινή ζωή των Ελλήνων, στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα.

Διάρκεια έκθεσης: Από 28/4 έως 23/6

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 11.00-16.00 | Σάββατο & Κυριακή 10.00-15.00. Ωράριο λειτουργίας τις ημέρες του Πάσχα: Κλειστά: Μ. Παρασκευή 3/5, Μ. Σάββατο 4/5, Κυριακή του Πάσχα 5/5, Δευτέρα του Πάσχα 6/5 και Τρίτη 7/5

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων, Αγγελική Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.