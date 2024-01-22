Greek mafia: Αταυτοποίητο DNA εκτελεστή έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ

Ένα σημαντικό στοιχείο έχουν στα χέρια τους οι Αρχές στην υπόθεση της ρωσόφωνης μαφίας, τα δύο μέλη της οποίας απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή.

Το στοιχείο, αυτό όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΙ Θεοδόσης Πάνου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κι ένας ακόμη εκτελεστής που διαφεύγει της σύλληψης.

Συγκεκριμένα, υπάρχει αταυτοποίητο γενετικό αποτύπωμα που εντοπίστηκε σε τρία σημεία: στη μηχανή που χρησιμοποιήθηκε το Πάσχα του 2022 για τη δολοφονία Σκαφτούρου, στους κάλυκες από το καλάσνικοφ που χρησιμοποιήθηκε στην ίδια δολοφονία, αλλά και στο κλεμμένο αυτοκίνητο που είχε βρεθεί στον Ασπρόπυργο.

Επομένως οι διωκτικές Αρχές συμπεραίνουν ότι υπάρχει ένας ακόμη άνθρωπος που δεν έχει συλληφθεί και έχει πάρει μέρος τουλάχιστον στη δολοφονία Σκαφτούρου.

Επίσης, εκτιμούν ότι πρόκειται για άνθρωπο ψηλά στην ιεραρχία της ρωσόφωνης μαφίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.