Καταγραφικό ήχου κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει σε παιδικό λούτρινο μία 26χρονη για να παρακολουθεί τον πρώην σύζυγό της. Η γυναίκα συνελήφθη για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας.

Είχε προηγηθεί καταγγελία του 29χρονου πρώην συζύγου, σύμφωνα με την οποία, αφού ο ίδιος παρέλαβε το ανήλικο παιδί τους, βάσει δικαστικής απόφασης που ρυθμίζει τα ζητήματα επικοινωνίας, μετέβη στην κατοικία του, όπου μεταξύ προσωπικών αντικειμένων του παιδιού, εντόπισε λούτρινο κουκλάκι, στο οποίο υπήρχε επιμελώς κρυμμένο και ενεργοποιημένο usb stick, που κατέγραφε προσωπικές του συνομιλίες.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες στο Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, και ακολούθησε η σύλληψη της 26χρονης με την αυτόφωρη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.