Με θρησκευτικές τελετές τιμά σήμερα 14 Φεβρουαρίου, η καθολική χριστιανική κοινότητα της Μυτιλήνης τη μνήμη του Αγίου Βαλεντίνου στην «Φραγκοκλησιά», καθολικό ναό της Μεταστάσεως της Θεοτόκου στην κεντρική αγορά της πόλης.

Όπως είναι γνωστό, λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου, προστάτη Αγίου των ερωτευμένων όλου του κόσμου, βρίσκονται από το 1908 στην εκκλησία των καθολικών της Μυτιλήνης. Εξού και ο ύμνος που ψάλλεται σήμερα τον αναφέρει ως «της Μυτιλήνης καύχημα».

Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ, όλη την εβδομάδα σειρά εκδηλώσεων για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου πραγματοποιεί ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης.

Φωτ. από το stonisi.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.