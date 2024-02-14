Λογαριασμός
Άγιος Βαλεντίνος στην Μυτιλήνη: Οι Καθολικοί τιμούν τον προστάτη των ερωτευμένων στην «Φραγκοκλησιά»

Λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου βρίσκονται από το 1908 στην εκκλησία των καθολικών της Μυτιλήνης

Μυτιλήνη

Με θρησκευτικές τελετές τιμά σήμερα 14 Φεβρουαρίου, η καθολική χριστιανική κοινότητα της Μυτιλήνης τη μνήμη του Αγίου Βαλεντίνου στην «Φραγκοκλησιά», καθολικό ναό της Μεταστάσεως της Θεοτόκου στην κεντρική αγορά της πόλης.

Όπως είναι γνωστό, λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου, προστάτη Αγίου των ερωτευμένων όλου του κόσμου, βρίσκονται από το 1908 στην εκκλησία των καθολικών της Μυτιλήνης. Εξού και ο ύμνος που ψάλλεται σήμερα τον αναφέρει ως «της Μυτιλήνης καύχημα».

Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ, όλη την εβδομάδα σειρά εκδηλώσεων για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου πραγματοποιεί ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης.

Φωτ. από το stonisi.gr

Πηγή: skai.gr

Μυτιλήνη Άγιος Βαλεντίνος
