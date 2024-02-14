Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε μίνι μάρκετ , στην οδό Γρηγοροβίου στα Πατήσια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν τα μεσάνυχτα δύο άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, πήραν την ταμειακή μηχανή και διέφυγαν.

Στη συνέχεια όμως αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που κλήθηκαν στο σημείο, κατάφεραν να εντοπίσουν τον έναν από τους δύο δράστες και να τον συλλάβουν ενώ κατά τον σωματικό έλεγχο που του έγινε βρέθηκε πάνω του και το όπλο.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ πρόκειται για έναν 38χρονο από την Αλβανία.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την σύλληψη του συνεργού του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

