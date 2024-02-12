Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς στις 10:20 δέχτηκαν τηλεφώνημα για πυροβολισμούς σε ναυτιλιακή εταιρεία στην συμβολή των οδών Αρτεμισίου 2 και Φλέμινγκ στην Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει ένας νεκρός και δύο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Οι άνδρες των ΕΚΑΜ σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ μπήκαν στο ισόγειο του κτιρίου στις 11:15 το πρωί και από εκεί ανέβηκαν στην ταράτσα. Έχουν εντοπίσει τον ένοπλο και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να επιχειρήσουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είναι ένας 70χρονος πρώην εργαζόμενος στην εταιρεία αιγυπτιακής καταγωγής.

Σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων πρόκειται για συνταξιούχο, τον οποίο αποκαλούσαν «Άρη». Μόλις άκουσαν τους πυροβολισμούς, οι εργαζόμενοι έφυγαν από το κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοπλος ήταν επιστάτης σε νησί του ιδιοκτήτη της ναυτιλιακής εταιρείας στους Πεταλιούς Χαλκίδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο δράστης άρχισε να πυροβολεί στο ισόγειο της εταιρείας, και εν συνεχεία ανέβηκε στους άλλους ορόφους. Έχει μαζί του μια κοντόκανη καραμπίνα και ένα περίστροφο.

Το περιστατικό εκτυλίσσεται στον δεύτερο όροφο της εταιρείας.

Το σημείο ειναι αποκλεισμένο από την αστυνομία.

Λόγω της επιχείρησης της ΕΛΑΣ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στα ακόλουθα σημεία:

Λ. Ποσειδώνος και πλατεία Φλέμινγκ

Λ. Καραμανλή και Καλυψούς

Αρτεμισίου και Ροντήρη

