«Φώναζα, γιατί μου βίασε το παιδί και με ειρωνευόταν. Τον έβαζα σπίτι μου, τον βοηθούσα οικονομικά και μου κατέστρεψε το παιδί και τη ζωή μας».

Με αυτά τα λόγια ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του και βιαστή της 18χρονης σήμερα κόρης του, σκιαγράφησε χθες στην κατάθεσή του τον χαρακτήρα του θύματός του, σύμφωνα με το gegonota.news.

Ο 50χρονος,που αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, «λύγισε» χθες μόνο στο γραφείο της Εισαγγελέα και περιέγραψε όλο τον «εφιάλτη» που ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου, όταν πληροφορήθηκε από τη σπιτονοικυρά της κόρης του ότι δεν είχαν πληρωθεί τα ενοίκια του διαμερίσματος στην πόλη που σπουδάζει.

Η κόρη του βρισκόταν στο σπίτι της αδελφής της στον Βόλο και όταν σαν πατέρας ζήτησε εξηγήσεις δεν πήρε απαντήσεις. Τηλεφωνικά δεν μπορούσε να συνεννοηθεί και πήγε σπίτι να συναντήσει τις δύο κόρες του.

Στη συζήτηση μεταξύ πατέρα και κόρης αποκαλύφθηκε από την 18χρονη ότι τα χρήματα της είχε αποσπάσει πρόσωπο, που στο παρελθόν την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και την είχε βιάσει και τώρα την απειλούσε ότι αν δεν του έδινε χρήματα θα αποκάλυπτε στην οικογένεια και σε όλο τον κόσμο φωτογραφίες που είχε στην κατοχή του και απεικόνιζαν αυτόν και την νεαρή γυμνούς.

Χωρίς η 18χρονη να του έχει αποκαλύψει το πρόσωπο που την βίαζε και την εκβίαζε, ο 50χρονος συμπαραστάθηκε στην κόρη του και στάθηκε στο πλευρό της. Δεν σκέφθηκε ούτε για μια στιγμή το κλειστό κοινωνικό περιβάλλον που ζούσαν και της ζήτησε να κατατεθεί μήνυση, ενώ της ζήτησε να πάνε σε ψυχολόγο.

Έχασε το έδαφος κάτω από τα πόδια του και κατηγορούσε τον εαυτό του για το γεγονός ότι δεν είχε αντιληφθεί όσα είχαν συμβεί και όσα βίωνε το παιδί του τόσα χρόνια. Του έγινε έμμονη ιδέα να μάθει ποιος ήταν αυτός που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και βιάσει την κόρη του, σύμφωνα με τις αναφορές του στους δικαστικούς λειτουργούς.

Το πρωί της περασμένης Τρίτης η 18χρονη αποκάλυψε τελικά την ταυτότητα του βιαστή της. «Τον στήριζα, τον βοηθούσα οικονομικά, τον έβαζα σπίτι μου και μου βίαζε το παιδί. Στην βαριά ψυχική μου κατάσταση προστέθηκε και το αίσθημα της προδοσίας».

Μην μπορώντας να διαχειριστεί όσα συνέβαιναν έφυγε από τον Βόλο, για να επιστρέψει στην Αργαλαστή. Εκεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει και ήθελε να ζητήσει εξηγήσεις από τον κουνιάδο του. Γνωρίζοντας το βίαιο παρελθόν του πήρε μαζί του και την καραμπίνα που κατέχει νόμιμα, όπως φέρεται να είπε. Δεν τηλεφώνησε ο ίδιος στον 33χρονο επειδή δεν είχαν πολλές επαφές, αλλά έβαλε την σύζυγό του να καλέσει τον αδελφό της και να του ζητήσει να του παράσχει βοήθεια, ώστε να αλλάξει το λάστιχο του αυτοκινήτου που έσκασε, κοντά στην είσοδο του Βόλου.

Ο 33χρονος στάθμευσε το αυτοκίνητο του στην απέναντι πλευρά του δρόμου, τον διέσχισε και κινήθηκε προς τον 50χρονο που βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά του δρόμου. «Γιατί μου βίασες και μου κατέστρεψες το κορίτσι», του φώναξε ο 50χρονος όταν τον είδε.

Εκείνος παρά το γεγονός ότι είδε προφανώς το όπλο που κρατούσε ο κουνιάδος του, όχι μόνο δεν έδωσε κάποια εξήγηση αλλά αντίθετα χαμογέλασε ειρωνικά και τρέχοντας, αλλάζοντας διαρκώς κατευθύνσεις, προσπάθησε να του επιτεθεί και να του αποσπάσει το όπλο, σύμφωνα πάντα με όσα φέρεται να κατέθεσε.

Πως περιγράφει το φονικό

Για να αμυνθεί ο 50χρονος χτύπησε με την κάννη του όπλου στο κεφάλι και το στήθος τον 33χρονο και εκείνος έπεσε κάτω. Όμως σηκώθηκε όρθιος και του επιτέθηκε ξανά. Τότε πλέον ήλθανε σε συμπλοκή.

Ο 33χρονος -σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο δράστης που υποστήριξε πως το όπλο εκπυρσοκρότησε- προσπάθησε να του αποσπάσει την καραμπίνα και τότε πλέον φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής πατήθηκε η σκανδάλη και χτυπήθηκε θανάσιμα.

Επέστρεψε στον Βόλο, πήγε στο σπίτι της κόρης του χωρίς να αποκαλύψει τι είχε συμβεί και από εκεί πήγε στο γραφείο του δικηγόρου του, και τηλεφώνησε στην αστυνομία για να αποκαλύψει τα συμβάντα. Μετά παραδόθηκε…

