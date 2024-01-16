Δήμαρχος Ν. Κυνουρίας: Κλειστά σήμερα τα σχολεία λόγω του σεισμού

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στην περιοχή μετά τον σεισμό των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 7.20 το πρωί με επίκεντρο βορειοανατολικά του Λεωνιδίου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, Εμμανουήλ Δολιανίτης, ανακοίνωσε το κλείσιμο των σχολείων για προληπτικούς λόγους και λόγω των μετασεισμών που σημειώνονται στην περιοχη, αναφέροντας στο ACTION 24 «κουνηθήκαμε και τρομάξαμε λίγο».

Η δόνηση του σεισμού έγινε αισθητή στην Αργολίδα, την Κορινθία, στα νησιά του Αργοσαρωνικού και στην Αττική.

Είχαν προηγηθεί έξι μικρότεροι σεισμοί, από 1,8 έως 3,3 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην περιοχή.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Είπε ότι η περιοχή είναι χαμηλής σεισμικότητας και πρόσθεσε ότι θα παρακολουθούμε το φαινόεμνο για τις επόμενες ώρες.



