Φωτιά σε δασική έκταση στη Φθιώτιδα

Για την κατάσβεση επιχειρούν 37 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 11 οχήματα, υδροφόρες ΟΤΑ και ένα ελικόπτερο

φωτια πυροσβεστικη

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Άγναντη Φθιώτιδας. 

Για την κατάσβεση επιχειρούν 37 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 11 οχήματα, υδροφόρες ΟΤΑ και ένα ελικόπτερο. 
 

TAGS: Φθιώτιδα Φωτιά
