Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Άγναντη Φθιώτιδας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγναντη Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 37 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 10, 2024
Για την κατάσβεση επιχειρούν 37 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 11 οχήματα, υδροφόρες ΟΤΑ και ένα ελικόπτερο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.