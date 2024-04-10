Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Άγναντη Φθιώτιδας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγναντη Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 37 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. April 10, 2024

Για την κατάσβεση επιχειρούν 37 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 11 οχήματα, υδροφόρες ΟΤΑ και ένα ελικόπτερο.



Πηγή: skai.gr

