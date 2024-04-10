Το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, το πλέον επιδραστικό ετήσιο συνέδριο που πραγματοποιείται στην Ελλάδα με παγκόσμιες συμμετοχές, πραγματοποιείται από σήμερα Τετάρτη 10 Απριλίου έως και το Σάββατο 13 Απριλίου 2024.

Όπως κάθε χρόνο, το Φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία και θα κηρύξει στις 12:00 την έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου ο Συμεών Τσομώκος, Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών, η ένατη ετήσια συνάντηση του Φόρουμ έχει τον τίτλο «Η Μεγάλη Μετάβαση» και θα επικεντρωθεί στις πολύπλευρες μεταβάσεις που βιώνει ο κόσμος μας σήμερα. «Πιστεύουμε πραγματικά ότι ο κόσμος αλλάζει ριζικά σε τομείς όπως η γεωπολιτική, το κλίμα, η τεχνολογία κ.ά. Βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη μετάβαση και γι' αυτό το κύριο θέμα του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών είναι: "The Great Transition"» επεσήμανε ο ίδιος.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 ομιλητές από 70 χώρες, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelensky, η Πρόεδρος της Σλοβενίας Nataša Pirc Musar, ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Jakov Milatović, η Βασίλισσα Dana της Ιορδανίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Mathias Cormann, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία Paolo Gentiloni και ο Επίτροπος για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση Oliver Varhelyi. Θα παρευρεθεί επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, ο επί μία δεκαετία πρώην Πρωθυπουργός της Σουηδίας Stefan Löfven και η αναπληρώτρια Πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Mariya Gabriel, η αναπληρώτρια πρωθυπουργός για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση της Μολδαβίας Cristina Gherasimov, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Radoslaw Sikorski, η ηγέτιδα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία Svietlana Tsikhanouskaya, ο υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας Besart Kadia, η υπουργός Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Βουλγαρίας Milena Stoycheva και ο υπουργός Εξωτερικών του Μαυροβουνίου Filip Ivanovic.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και φέτος στα ζητήματα που αφορούν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της Ελλάδας, με σειρά θεματικών για την υγεία, την παιδεία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, την πράσινη μετάβαση, αλλά και το μέλλον επιμέρους κλάδων της οικονομίας, όπως οι τράπεζες, η ενέργεια, η ναυτιλία, το real estate και οι υποδομές. Το παρών αναμένεται να δώσουν όλοι οι σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικής πρωτοπορίας της χώρας. Ειδικές συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν ακόμη με αφορμή τη συμπλήρωση της εμβληματικής επετείου των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά και για τα 20 χρόνια από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Μέσα από τις συζητήσεις και την ανταλλαγή επιχειρημάτων, το Φόρουμ θα επιδιώξει να αναζητήσει απαντήσεις σε ορισμένα από τα πιο καίρια ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον κόσμο μας, καθιστώντας τον έναν κόσμο σε κρίσιμη μετάβαση: τη μετατροπή της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση, την αναζωπύρωση των γεωπολιτικών ανταγωνισμών και τη διαμόρφωση ενός πολυπολικού κόσμου, την ανάδυση νέων επαναστατικών τεχνολογιών, το αποτύπωμα των οποίων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί επαρκώς, την επάνοδο της λογικής του πολέμου, αλλά και το μέλλον της δημοκρατίας. Οι συζητήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν γύρω από έξι κεντρικούς θεματικούς πυλώνες (Γεωπολιτική, Πλανήτης, Βιώσιμη Οικονομία και Χρηματοπιστωτικός τομέας, Μέλλον, Εκπαίδευση και Άνθρωποι) και πάντοτε με τη συνείδηση ότι οι αποφάσεις που θα λάβουμε σήμερα, σε αυτή τη μεταβατική φάση, θα επηρεάσουν καθοριστικά τη μορφή που θα πάρει το συλλογικό μας μέλλον.

Σημειώνεται ότι τo πρόγραμμα διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τα σημαντικότερα ελληνικά και διεθνή think tanks και ιδρύματα. Τριάντα δεξαμενές σκέψης και παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί, από 70 χώρες, 800 ομιλητές σε περισσότερες από 25 θεματικές, προσδίδουν και στο φετινό Φόρουμ γεωγραφικό πλουραλισμό, θεματική ποικιλία και μία αληθινά διεθνή ματιά στα σύγχρονα ζητήματα.

Πηγή: skai.gr

