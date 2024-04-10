Με τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο να απαντά σε ερωτήσεις της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων συνεχίζεται η απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου στη δίκη για την παραποίηση οικονομικών στοιχείων της Folli Folli.

Ο γιος του ιδρυτή του Ομίλου FF, που βρίσκεται για τρίτη συνεδρίαση στο βήμα, δηλώνει ότι ο ίδιος δεν γνώριζε την έκταση των «ωραιοποιήσεων», όπως χαρακτήρισε απολογούμενος ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος τα παραποιημένα στοιχεία.

Ο υιός Κουτσολιούτσος δήλωσε στο δικαστήριο πως θεωρούσε ότι ήταν μικρό το ποσοστό των παρεμβάσεων που γίνονταν από τον ασιατικό κλάδο του Ομίλου, τον οποίο έλεγχε ο πατέρας του. Έτσι, όπως ανέφερε ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, όταν διαπίστωσε την έκταση της παραποίησης των στοιχείων «έπαθα σοκ.. αισθάνθηκα ένα θυμό και μια αγανάκτηση ότι δε μπορούσα να φανταστώ πως γινόντουσαν τέτοιου είδους παρατυπίες».

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος για την παραποίηση των στοιχείων του ασιατικού κλάδου, που ενσωματώνονταν ωστόσο στις ενοποιημένες καταστάσεις της ελληνικής εταιρείας, ευθύνες έχουν ο πατέρας του και δύο στελέχη της Ασίας και ούτε κατ' ελάχιστο ο ίδιος.

Ο διάλογος με την πρόεδρο της έδρας

Η πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο για συζητήσεις που είχε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον περιφερειακό διευθυντή του υποκλάδου της Ασίας .

Πρόεδρος: Μιλάει μαζί σας μέσω mail. Σας είπε ότι η "ωραιοποίηση" θα είναι σε αυτό το ποσοστό και θα κρατήσει τόσο;

Κατηγορούμενος: Δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο, όσο είχα εμπλακεί στην ιστορία. Η "ωραιοποίηση" μπορεί να ήταν κάτω από 10%. Προσπαθούσα να συμπιέσω να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Σε αυτά που απαντούσα έλεγα να είναι όσο πιο λίγο γίνεται. Δεν είχα ρόλο και τέτοια εξουσία. Δεν είχα υπογράψει ποτέ τίποτα.

Ο κατηγορούμενος δέθηκε ερωτήσεις από την πρόεδρο σχετικά και με την πορεία των παραποιημένων δεδομένων στην ενσωμάτωση των οικονομικών καταστάσεων.

Πρόεδρος: Πώς γινόταν η διαδικασία με τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου;

Κατηγορούμενος: Δεν παρακολουθούσα τη διαδικασία. Πρώτα παραλάμβανε ο διευθυντής του λογιστηρίου της ελληνικής εταιρείας ...

Πρόεδρος: Την "ωραιοποίηση" την γνώριζαν οι συγκατηγορούμενοι σας;

Κατηγορούμενος: Όχι. Θα είμαι απόλυτος σε αυτό. Ήμασταν δεμένη ομάδα και δεν ήθελα να τους μεταφέρω το βάρος.

Πρόεδρος: Η μητέρα σας;

Κατηγορούμενος: Όχι. Υπήρχε ένταση με τον πατέρα μου σε διάφορα επίπεδα. Υπήρχαν τριβές. Η μητέρα μου ήταν κάτι ξεχωριστό γιατί είχε να κάνει με την εικόνα της εταιρείας. Την αισθητική, τις διαφημίσεις … ήταν επικεφαλής του δημιουργικού.

Πρόεδρος: Πού πήγαιναν οι καταστάσεις οι "ωραιοποιημένες";

Κατηγορούμενος: Στο ΔΣ και μετά στον ορκωτό ελεγκτή.

Όπως ανέφερε ο Τζ. Κουτσολιούτσος σχετικά με την παραποίηση, είχε προβληματιστεί πολύ ως προς το αν θα έπρεπε να μείνει στην εταιρεία ή όχι.

«Θυμάμαι δυο λόγια του πατέρα μου. Μου είπε "είσαι ο γιος μου, αλλά αυτό το μαγαζί είναι δικό μου και θα κάνω ότι θέλω". Τους είπα "μη με ενοχλήσετε ξανά". Έπρεπε να δω τι θα κάνω. Είχα προβληματιστεί. Ο όμιλος είχε γιγαντωθεί στην Ευρώπη. Είμαι ο μοναχογιός. Το να αποχωρήσει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ο αντίκτυπος χρηματιστηριακά θα ήταν δεκαπλάσιος από αυτό που έγινε με την έκθεση του QCM. Ήμουν εγκλωβισμένος. Αν ήξερα τα επακόλουθα της ωραιοποίησης, ότι ήταν ωρολογιακή βόμβα… θα είχα αντιδράσει αλλιώς».

Ο γιος του ιδρυτή της Folli Follie αναφέρθηκε στο διάστημα αμέσως μετά τον Μάιο του 2018, οπότε δημοσιοποιήθηκε η έκθεση του fund QCM για την ψευδή εικόνα ευρωστίας του Ομίλου FF οδηγώντας σε κατάρρευση του. «Η εταιρεία στοχοποιήθηκε από την έκθεση του QCM, τον Τύπο με καθημερινά άρθρα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ζητούσε έγγραφα με ασφυκτικές προθεσμίες, τις τράπεζες που ζητούσαν άμεσα τα χρήματα τους. Στοχοποιήθηκε και από τους μετόχους και τους μικρομετόχους δυστυχώς. Δεν βλέπανε την επόμενη ημέρα, φώναζαν "να μπουν φυλακή οι Κουτσολιούτσοι", αντί να ισορροπήσουμε αφού υπήρχαν προοπτικές. Στοχοποιήθηκε δυστυχώς και από τους ομολογιούχους».

Πρόεδρος: Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

Κατηγορούμενος: Έχω δύο κόρες και έχω χωρίσει με τη γυναίκα μου. Με στήριξε όταν ήμουν στη φυλακή, έχουμε καλές σχέσεις. Έχουμε δυο σπίτια στην Κηφισιά. Με το που έγινε αυτή η ιστορία έμεινα διευθύνων σύμβουλος μέχρι το 2018 και μετά έγινα απλό μέλος. Οι αποδοχές μου μειώθηκαν πολύ. Και μετά ήρθε η εφορία και μου είπε να καταθέτω τον μισθό στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων.

Πρόεδρος: Και πώς ζείτε;

Κατηγορούμενος: Με βοήθεια φίλων. Αυτή τη στιγμή είμαι σε πολύ δύσκολη θέση γιατί τα πρόστιμα που μου έχουν επιβληθεί είναι 30 εκατομμύρια ευρώ και οι προσαυξήσεις ημερησίως μπορεί να φτάνουν και 10 χιλιάδες ευρώ. Έχω καταστραφεί οικονομικά ισόβια.

Πρόεδρος: Οι γονείς σας πώς ζουν;

Κατηγορούμενος: Με βοήθεια φίλων. Μετά από ένα τέτοιο γεγονός καταλαβαίνεις ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι.

