Στη φυλακή οδηγείται με απόφαση δικαστηρίου ένας 30χρονος για επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας εναντίον της συζύγου του και των τριών ανήλικων παιδιών τους.

Το τελευταίο χρονικά συμβάν που τον οδήγησε στο εδώλιο έγινε το προηγούμενο 24ωρο, όταν σε κατάσταση μέθης, όπως καταγγέλθηκε, χτύπησε τη γυναίκα του και την έβγαλε μαζί με τα ανήλικα παιδιά (10, 9 και 5 ετών) έξω από το πρόχειρο κατάλυμά όπου διαμένουν, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για μία σειρά από πράξεις επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 4 ετών και 4 μηνών, την οποία δεν ανέστειλε.

Λόγω της εξακολουθητικής κακοποιητικής συμπεριφοράς του, το δικαστήριο έκρινε ότι θα πρέπει να εκτίσει την ποινή, καθώς δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

«Είμαστε δέκα χρόνια μαζί, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν αλλά όχι κάθε ημέρα», κατέθεσε στο δικαστήριο η σύζυγος.

Ο κατηγορούμενος, αλλοδαπός, παραδέχθηκε τις πράξεις του και τις απέδωσε στην μέθη του.

«Τα παιδιά τα έβγαλα έξω για 20 λεπτά μόνο. Είχα νεύρα και είχα πιει», απολογήθηκε μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

