Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε στο Β’ συγκρότημα της φοιτητικής εστίας της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων η φωτιά, που εκδηλώθηκε στις 4 περίπου τα ξημερώματα σε δωμάτιο του 3ου ορόφου.



Το δωμάτιο καταστράφηκε ολοσχερώς, ωστόσο ζημιές έχουν προκληθεί και από τον μεγάλο όγκο νερού, που χρειάστηκε για να γίνει η κατάσβεση και θα χρειαστεί χρόνος για τον καθαρισμό του 3ου ορόφου, ώστε να μπορούν να κατοικηθούν και πάλι τα δωμάτια.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί φοιτητών, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε ώρα, που οι περισσότεροι φοιτητές κοιμόντουσαν.

Η εκκένωση έγινε γρήγορα από τα δύο κλιμακοστάσια στις άκρες του κτιρίου και μόνο μία κοπέλα αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα, για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία τελικά περιορίστηκε σε ένα δωμάτιο.

Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, με μία μόνο φοιτήτρια να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα.

Προανάκριση διενεργείται από το Ανακριτικό Γραφείο της Πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

