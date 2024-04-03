Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στις φοιτητικές εστίες Ιωαννίνων τα ξημερώματα: Εκκενώθηκαν τα κτίρια - Μεγάλες υλικές ζημιές (φωτογραφίες)

Μια φοιτήτρια μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο

φωτιά σε φοιτητική εστία

Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε στο Β’ συγκρότημα της φοιτητικής εστίας της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων η φωτιά, που εκδηλώθηκε στις 4 περίπου τα ξημερώματα σε δωμάτιο του 3ου ορόφου.

Το δωμάτιο καταστράφηκε ολοσχερώς, ωστόσο ζημιές έχουν προκληθεί και από τον μεγάλο όγκο νερού, που χρειάστηκε για να γίνει η κατάσβεση και θα χρειαστεί χρόνος για τον καθαρισμό του 3ου ορόφου, ώστε να μπορούν να κατοικηθούν και πάλι τα δωμάτια.

εστια

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί φοιτητών, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε ώρα, που οι περισσότεροι φοιτητές κοιμόντουσαν.

Η εκκένωση έγινε γρήγορα από τα δύο κλιμακοστάσια στις άκρες του κτιρίου και μόνο μία κοπέλα αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

εστια

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα, για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία τελικά περιορίστηκε σε ένα δωμάτιο.

Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, με μία μόνο φοιτήτρια να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα.

Προανάκριση διενεργείται από το Ανακριτικό Γραφείο της Πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: agon.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ιωάννινα κτίριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark