«Το υπόδειγμα των τριών αξιωματικών, ηρώων του Πολεμικού Ναυτικού, Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού, που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα στα Ίμια, την 31η Ιανουαρίου 1996, μας καθοδηγεί, μέρα και νύχτα, στις άοκνες προσπάθειές μας για την υποστήριξη της πατρίδας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή.

«Πατρίδα που δεν τιμά τους ήρωές της, δεν μπορεί να έχει μέλλον», πρόσθεσε.

Προηγουμένως, η Βουλή τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων Ελλήνων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στα Ίμια την 31η Ιανουαρίου 1996, Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού.

Τα διδάγματα από την κρίση των Ιμίων είναι πολλά και για κάθε χώρο που ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στην κρίση, όπως σημείωσς ο Α' αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, για να συμπληρώσει ότι τα σωστά και τα λάθη εκείνων των ημερών έχουν αναλυθεί, έχουν αξιολογηθεί και έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα, όχι μόνο στην ιστορία αλλά και στη χάραξη της πολιτικής και της στρατηγικής του μέλλοντος.

«Αν ωστόσο θελήσει κάποιος να αναλογιστεί και να φωτίσει την κορυφαία, την πιο τραγική αλλά και την πιο ένδοξη στιγμή της κρίσης, αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από τη θυσία των τριών Ελλήνων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο που απονηώθηκε από τη φρεγάτα Ναυαρίνο, εκείνη την, κυριολεκτικά, σκοτεινή νύχτα, για να πράξουν το καθήκον τους προς την πατρίδα. Στις 4:50 το πρωί της 31ης Ιανουαρίου το ελικόπτερο με τους Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό δίνει την τελευταία του αναφορά, σχετικά με την κατάσταση στην μικρή Ίμια, ενημερώνει και δεν ξανακούγεται. Χάνεται, αυτό και τι πλήρωμά του, στα νερά του Αιγαίου αλλά ταυτόχρονα αναδύεται στα ένδοξα σκαλοπάτια της ιστορίας μας, ως φωτεινός φάρος θυσίας και μνήμης», τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης επισημαίνοντας ότι οι Έλληνες αξιωματικοί δεν δείλιασαν, δεν δίστασαν, δεν σκέφτηκαν ούτε στιγμή τους κινδύνους της αποστολής τους και «αυτοί είναι οι ήρωες των Ιμίων», που «έπραξαν το χρέος τους και έδωσαν την ίδια τους τη ζωή στο υπέρτατο ιδανικό, στο οποίο ορκίστηκαν», «ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πατρίδας». «Με τη θυσία τους πέρασαν στο πάνθεον της ελληνικής ιστορίας», είπε ο Α' αντιπρόεδρος της Βουλής και υπογράμμισε: «Ας κλείσουμε στο μυαλό μας τη δική τους θυσία και ας την κάνουμε φάρο και συνείδηση ζωής, που αν απαιτηθεί θα έχει και συνέχεια», γιατί «μόνο τότε θα μπορέσουμε όλοι να πούμε ότι η θυσία αυτή δεν πήγε χαμένη» και «γιατί το Αιγαίο δεν έχει γκρίζες χώρες και η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας είναι αδιαπραγμάτευτα».

Ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, αναφερόμενος στη σημερινή επέτειο υπενθύμισε ότι στη Λευκωσία, εκεί που είναι θαμμένοι οι ήρωες της ΕΟΚΑ, υπάρχει η εμβληματική επιγραφή «του ανδρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται». «Και οι τρεις ανδρειωμένοι έγραψαν με το αίμα τους ότι το Αιγαίο, γιατί ακούστηκε κάποτε από επίσημα χείλη και αυτό, το Αιγαίο έχει σύνορα και τα σύνορα του Αιγαίου είναι γραμμένα με το αίμα των ηρώων, του Κανάρη, του Μιαούλη, του Κουντουριώτη και των τριών αξιωματικών του Πολεμικού μας Ναυτικού», ανέφερε ο κ. Νατσιός.

