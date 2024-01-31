Δένδιας για τους πεσόντες στα Ίμια: Έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της πατρίδας

«Έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Υπό συνθήκες αντίξοες. Με αίσθημα καθήκοντος. Και κατέθεσαν το μέγιστο αγαθό. Τη ζωή τους» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 28 ετών απο το θανάσιμο τραυματισμό των Αντιναυάρχων, Χριστόδουλου Καραθανάση και Παναγιώτη Βλαχάκου και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού, οι οποίοι έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην κρίση των Ιμίων.
Στην ανάρτηση του επισυνάπτει φωτογραφίες των τριών ηρωικώς πεσόντων γράφοντας ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΟΣ-ΓΙΑΛΟΨΟΣ Ιμια 31 Ιανουαρίου 1996 "ΑΘΑΝΑΤΟΙ" .
Έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Υπό συνθήκες αντίξοες. Με αίσθημα καθήκοντος. Και κατέθεσαν το μέγιστο αγαθό. Τη ζωή τους. pic.twitter.com/XzO6DVskIv— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 31, 2024
- Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Στόχος της νέας ηγεσίας της ΕΛΑΣ η εμφανής αστυνόμευση όπου χρειάζεται
- Μαρινάκης: Στόχος της πρόσθετης αρωγής η ενίσχυση της ρευστότητας των αγροτών - Τα έξτρα χρήματα είναι από το πλεόνασμα της υπεραπόδοσης της οικονομίας
- ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες: Τόσο λίγα, τόσο αργά
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.