Δένδιας για τους πεσόντες στα Ίμια: Έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της πατρίδας

«Έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Υπό συνθήκες αντίξοες. Με αίσθημα καθήκοντος. Και κατέθεσαν το μέγιστο αγαθό. Τη ζωή τους» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 28 ετών απο το θανάσιμο τραυματισμό των Αντιναυάρχων, Χριστόδουλου Καραθανάση και Παναγιώτη Βλαχάκου και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού, οι οποίοι έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην κρίση των Ιμίων.

Στην ανάρτηση του επισυνάπτει φωτογραφίες των τριών ηρωικώς πεσόντων γράφοντας ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΟΣ-ΓΙΑΛΟΨΟΣ Ιμια 31 Ιανουαρίου 1996 "ΑΘΑΝΑΤΟΙ" .

Έπεσαν υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Υπό συνθήκες αντίξοες. Με αίσθημα καθήκοντος. Και κατέθεσαν το μέγιστο αγαθό. Τη ζωή τους. pic.twitter.com/XzO6DVskIv — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 31, 2024

Πηγή: skai.gr

