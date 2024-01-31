Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 30 Ιανουαρίου στο λιμάνι του Ναυπλίου όταν το φορτηγό πλοίο "DIMAIZO" προσέκρουσε πάνω σε σκάφη που είχαν δέσει στην προβλήτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά ήταν κενού φορτίου και παρασύρθηκε από τους θυελλώδεις ανέμους όταν επιχειρούσε να αποπλεύσει από το λιμάνι.

Αμέσως σήμανε συναγερμός ενώ έντρομοι οι ιδιοκτήτες των σκαφών κατέβηκαν στο λιμάνι για να δουν πόσο μεγάλη ζημιά έχει γίνει.

Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό που έδωσε εντολή να απομακρυνθούν και όλα τα οχήματα που είναι παρκαρισμένα στο λιμάνι.

Δύτης διαπίστωσε ότι η την προπέλα του φορτηγού πλοίου είχε μπερδευτεί με τις άγκυρες των τουριστικών σκαφών ενώ αναμένεται ρυμουλκό σκάφος από την Πειραιά για να τραβήξει το πλοίο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.