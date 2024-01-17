ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 2.000 σημεία φόρτισης πανελλαδικά

Μεγαλώνει συνεχώς το δίκτυο δημοσίως προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue πανελλαδικά κάνοντας τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης μέρος της καθημερινότητας ολοένα και περισσότερων οδηγών. Στο τέλος του 2023, τα σημεία φόρτισης ΔΕΗ blue ξεπέρασαν τα 2.000 πανελλαδικά, διευκολύνοντας τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων στις καθημερινές μετακινήσεις τους. Το 2023 η ΔΕΗ blue διπλασίασε και τις τοποθεσίες των σταθμών φόρτισης προσθέτοντας 277 νέες τοποθεσίες στο δίκτυό της. Αρκετές από αυτές βρίσκονται σε κομβικά σημεία στο οδικό δίκτυο, κάνοντας με αυτό τον τρόπο τα ταξίδια μικρών ή μεγάλων αποστάσεων εύκολα για τους οδηγούς χωρίς να ανησυχούν για την εξάντληση της μπαταρίας τους.

Επιπλέον, για ακόμη γρηγορότερη φόρτιση, οι χρήστες του δικτύου ΔΕΗ blue μπορούν να φορτίσουν τα ηλεκτροκίνητα οχήματά τους στους ταχυφορτιστές ισχύος έως 300 kW HPDC, οι οποίοι στο τέλος του 2023 ξεπέρασαν τους 230 πανελλαδικά. Στους ταχυφορτιστές, οι οδηγοί μπορούν να φορτίσουν τη μπαταρία των οχημάτων τους μέσα σε λίγα λεπτά, και να συνεχίσουν το ταξίδι τους χωρίς καθυστερήσεις.

Παράλληλα, το 2023 η εφαρμογή ΔΕΗ blue εμπλουτίστηκε με ακόμη περισσότερες υπηρεσίες που κάνουν τη φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος μια ακόμη πιο εύκολη και ευχάριστη εμπειρία για τους οδηγούς. Ενδεικτικά, προστέθηκε η δυνατότητα κράτησης ταχυφορτιστή, δυνατότητα σύνδεσης ιδιωτικού φορτιστή, ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη απέκτησαν πρόσβαση σε μια σειρά από προνόμια και επιβραβεύσεις, όπως η Οδική Βοήθεια με κάλυψη σε περίπτωση αποφόρτισης οχήματος, εκπτώσεις Energy Fridays και Energy Nights, και άλλα προνόμια. Αποτέλεσμα αυτών, ήταν ο υπερδιπλασιασμός της βάσης των οδηγών που εγγράφηκαν το 2023 στην εφαρμογή ΔΕΗ blue, καθώς και ο υπερδιπλασιασμός των συνεδριών φόρτισης μέσα από την εφαρμογή.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της ΔΕΗ blue στο περιβάλλον, καθώς όλες οι φορτίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ blue έγιναν με 100% πράσινη ενέργεια, προερχόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές. Στο τέλος του 2023, η ΔΕΗ blue συνέβαλε στην εξοικονόμηση, αθροιστικά περισσότερων από 1.460 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, αυξάνοντας το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ηλεκτροκίνησης.

Η ΔΕΗ, ως ηγέτιδα δύναμη στην ενέργεια, ανταποκρινόμενη στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, αναγνώρισε τον ρόλο της για τη διείσδυση και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα. Με όχημα το brand ΔΕΗ blue προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κάνοντας την ηλεκτροκίνηση προσιτή και προσβάσιμη σε όλους μέσα από το δίκτυο φορτιστών της.

Η ΔΕΗ blue αποτελεί ήδη το μεγαλύτερο δίκτυο φορτιστών στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει, προσθέτοντας συνεχώς νέους φορτιστές και ενισχύοντας την υπάρχουσα υποδομή, ώστε οι φορτιστές της υπηρεσίας ΔΕΗ blue να φτάσουν σε ακόμη περισσότερα σημεία σε όλη τη χώρα με ολοένα και μεγαλύτερες ταχύτητες φόρτισης.

ΔΕΗ blue: Ο υπέροχος κόσμος της ηλεκτροκίνησης

Ο κόσμος της ΔΕΗ blue είναι ένας ολόκληρος κόσμος προσωποποιημένων υπηρεσιών, που βασίζονται στην πράσινη ενέργεια και δίνουν πρόσβαση στα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης. Το μόνο που χρειάζεται για φόρτιση στο δίκτυο ΔΕΗ blue είναι η λήψη της εφαρμογής ΔΕΗ blue, η οποία είναι διαθέσιμη για συσκευές Apple και Android.

Στο ΔΕΗ blue app οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα το πλησιέστερο σημείο φόρτισης, να κάνουν κράτηση του διαθέσιμου ταχυφορτιστή που τους εξυπηρετεί, να φορτίζουν πληρώνοντας με το ψηφιακό τους πορτοφόλι και να οργανώνουν τα ταξίδια τους προγραμματίζοντας στάσεις και χρόνο φόρτισης. Τα εγγεγραμμένα μέλη στην εφαρμογή της ΔΕΗ blue επωφελούνται από προσφορές και διαθέτουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες, κάνοντας το ταξίδι τους ακόμη πιο ευχάριστο και άνετο.

Με την υπηρεσία «Ταξίδια ΔΕΗ blue» μπορούν να οργανώνουν με ασφάλεια τις διαδρομές τους, προγραμματίζοντας τις στάσεις και τον χρόνο φόρτισης, ενώ μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κίνηση στο οδικό δίκτυο, ώστε να κάνουν καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση της μπαταρίας του οχήματός τους. Με την υπηρεσία κράτησης ταχυφορτιστή απαλλάσσονται από το άγχος εύρεσης διαθέσιμων σταθμών ταχυφόρτισης κατά την διαδρομή τους, ενώ μπορούν να καταχωρήσουν το μοντέλο του ηλεκτρικού οχήματός τους για τον εντοπισμό των κατάλληλων σημείων φόρτισης.

