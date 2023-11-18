Αντιμέτωποι με ακόμα ένα μακάβριο εύρημα ήρθαν την Παρασκευή συνεργεία εκσκαφέων στην Εύβοια, όταν κατά τη διάρκεια των έργων έπεσαν πάνω σε έναν ανθρώπινο σκελετό θαμμένο κάτω από το τσιμέντο.

Συγκεκριμένα, ακόμη ένας ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε στο κέντρο της Ιστιαίας, κατά τις εργασίες του δικτύου αστικών λυμάτων, σε μικρή απόσταση από όπου πρόσφατα βρέθηκαν και οι άλλοι πέντε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr, το γεγονός ότι είναι ακέραιοι κάτω από το τσιμέντο της πόλης, καταρρίπτει το ενδεχόμενο να ανήκουν σε πρόσφατη ταφή και εκτιμάται ότι ανήκουν σε προγενέστερους χρόνους.

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι σκελετοί αυτοί αποτελούν αρχαιολογικό εύρημα ή λείψανα αποθανόντων σε όψιμη ιστορική περίοδο – όπως για παράδειγμα από την εποχή του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου ή σε ακόμη πιο ύστερο χρόνο.

Σύμφωνα τον Δήμαρχο Ιστιαίας- Αιδηψού Γιάννης Κοντζιάς πρόκειται για σκελετούς που βρέθηκαν στο σημείο δίχως να υπάρχουν ίχνη ταφής τους, δηλαδή κάποιου συγκεκριμένου τελετουργικού και για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν μπορεί να προσδιοριστεί το σε ποιους ανήκουν.

Σίγουρα, εκτιμά, ότι πρόκειται για αποθανόντες πριν από την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό αφού μετά στην συγκεκριμένη περιοχή, δημιουργήθηκε δρόμος.

Το πιθανότερο σενάριο είναι βάση και του βάθους στο οποίο βρέθηκαν είναι πως σχετίζονται με την Οθωμανική Περίοδο και ενδεχομένως πρόκειται για ανθρώπους που αποβίωσαν πριν την επανάσταση του 1821.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν προκύπτει πως σχετίζονται με κάποια ταφή παρά το γεγονός πως στην περιοχή υπήρχε βάσει ιστορικών στοιχείων οθωμανικό νεκροταφείο.

