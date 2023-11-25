ΓΕΕΘΑ: Νέα στολή παραλλαγής για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Την υιοθέτηση νέας στολής παραλλαγής για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Η μετάβαση στον νέο τύπο στολής θα γίνει σταδιακά αρχής γενομένης από το προσωπικό των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων και Ειδικών Επιχειρήσεων και θα επεκταθεί σύντομα στο προσωπικό των υπολοίπων Κλάδων αρχικά από τον ΣΞ και στην συνέχεια στο ΠΝ και στην ΠΑ, σε όσους προβλέπεται να την φέρουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, η νέα στολή εκτός της κατακόρυφης αύξησης της ποιότητας του υλικού κατασκευής της, ενσωματώνει και άλλα σύγχρονα και σε ορισμένα της σημεία καινοτόμα χαρακτηριστικά, που βελτιώνουν συνολικά το επίπεδο προστασίας, επιβιωσιμότητας και άνεσης του μαχητή και συμβάλλουν στην καλύτερη εκτέλεση της αποστολής του.

Η τελική της μορφή προήλθε κατόπιν μακροχρόνιων και εξαντλητικών δοκιμών επί του πεδίου σε ποικίλες καιρικές συνθήκες και εδάφη, στη θάλασσα, σε χιονοσκεπές περιβάλλον κλπ, από επιλεγμένο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, του οποίου οι απόψεις επί του τελικού αποτελέσματος είχαν την πλέον βαρύνουσα σημασία.

Η νέα στολή απετέλεσε εκτέλεση σχετικής εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για αλλαγή της υφιστάμενης στολής παραλλαγής που εξεδόθη στα τέλη του 2021, στο πλαίσιο της γενικότερης απόφασης αναβάθμισης των υλικών του μαχητή, οπότε προσεχώς αλλά σύντομα θα επακολουθήσουν αλλαγές και σε άλλα φερόμενα υλικά (εξαρτήσεις, κράνη, άρβυλα κλπ).

Ήδη έχουν παραληφθεί και διανεμηθεί οι πρώτες ποσότητες στο προσωπικό των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων και Ειδικών Επιχειρήσεων.

Γενικά χαρακτηριστικά της νέας στολής:

● Η νέα στολή περιλαμβάνει χιτώνιο, περισκελίδα και μπλούζα μάχης (combat shirt).

● Το σχέδιο παραλλαγής παραμένει ίδιο αλλά με «ένταση» των χρωμάτων κατά τι πιο «ανοιχτή» (το γαιώδες επικρατεί σε σχέση με το πράσινο).

● Αντιπυρικό ύφασμα με παράλληλη δυνατότητα απομείωσης του υπέρυθρου ίχνους (anti-IR).

● Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης, ανθεκτικότητας, αδιαβροχοποίησης και εργονομίας.

Η πρώτη παρουσίαση της νέας στολής παραλλαγής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, κατά την διάρκεια των εγκαινίων του νέου κτηρίου της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, καταλήγει η ανακοίνωση

