Συνελήφθη ο 34χρονος άνδρας ο οποίος μαζί με δύο ακόμη άτομα ζήτησαν τα «ρέστα» από εργαζομένους τον περασμένο Οκτώβριο σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, διότι τα μηχανήματα του εργοστασίου έβγαζαν έντονο θόρυβο. Ακολούθησε επίθεση σε βάρος των εργαζομένων και λίγα λεπτά αργότερα οι δράστες αποχώρησαν.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης κ. Ανακριτή Θεσσαλονίκης για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σημειώνεται ότι ο 34χρονος, εντοπίστηκε στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (24-11-2023) σε οικισμό των Διαβατών και συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.