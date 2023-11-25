Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 34χρονος που έβγαλε όπλο σε εργαζόμενους γιατί τον ενοχλούσε ο θόρυβος μηχανημάτων

O 34χρονος, εντοπίστηκε στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή σε οικισμό των Διαβατών

σύλληψη Διαβατά

Συνελήφθη ο 34χρονος άνδρας ο οποίος μαζί με δύο ακόμη άτομα ζήτησαν τα «ρέστα» από εργαζομένους τον περασμένο Οκτώβριο σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, διότι τα μηχανήματα του εργοστασίου έβγαζαν έντονο θόρυβο. Ακολούθησε επίθεση σε βάρος των εργαζομένων και λίγα λεπτά αργότερα οι δράστες αποχώρησαν.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης κ. Ανακριτή Θεσσαλονίκης για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σημειώνεται ότι ο 34χρονος, εντοπίστηκε στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (24-11-2023) σε οικισμό των Διαβατών και συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Πηγή: thestival.gr

