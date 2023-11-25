Η εκτροπή του οχήματος έδωσε την ευκαιρία στους διακινητές να το σκάσουν.

Ο λόγος για ένα όχημα το οποίο εντοπίστηκε στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου που σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr μετέφερε μετανάστες, πιθανότατα χωρίς τα απαιτούμενα χαρτιά και έγγραφα.

Τότε, για άγνωστους λόγους το όχημα εξετράπη με τους διακινητές να γίνονται αόρατοι πριν φθάσει στο σημείο η Αστυνομία.

Και αυτό ακριβώς συνέβη, καθώς όταν η Αστυνομία πήγε στο σημείο βρήκε στο όχημα τους επτά αλλοδαπούς, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Σημειώνεται πως το όχημα είχε πινακίδες εξωτερικού.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των διακινητών.

