Στο πένθος βυθίστηκε οικογένεια από την περιοχή της Εγλυκάδας Πατρών μετά τον θάνατο ενός αγοριού 2,5 ετών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24.news, το άτυχο αγοράκι, που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο του Ρίου, άφησε την Παρασκευή την τελευταία του πνοή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό προσωπικό.

Το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας εξανθήματα. Η κατάστασή του όμως επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να διασωληνωθεί αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Πηγή: skai.gr

