«Δυστυχώς δεν θα είναι και το τελευταίο θύμα η Κυριακή και η συνέχεια θα είναι ακόμα πιο δυσάρεστη, ακόμα πιο φρικιαστική ενδεχομένως» εκτίμησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Γιάννης Τοπαλούδης, ο οποίος έχει πονέσει και πονά ακόμα για τη δολοφονία της κόρης του Ελένης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε την αδιαφορία και ανευθυνότητα από τους αστυνομικούς που είχε αντιμετωπίσει η κόρη του τον Νοέμβιο 2017 ένα χρόνο πριν τη δολοφονία της, όταν είχε καταγγείλει τον βιασμό της.

«Είχε γίνει βιασμός της Ελένης μας και πήγε το κορίτσι μας, μετά από μερικές μέρες, βρήκε το σθένος, 20 χρόνων να πάει στο αστυνομικό τμήμα με άλλες τρεις συμφοιτήτριες της για να καταγγείλει το συμβάν, γιατί υπήρχε και ένα βίντεο.

Ο αστυνομικός που ήταν υπηρεσία εκείνη την ημέρα είπαν στο κορίτσι μας «πήγαινε να βρεις το βίντεο, πήγαινε να βρεις τα αποδεικτικά στοιχεία και έλα μετά να κάνεις την καταγγελία και τη μήνυση» είπε.

Και αναρωτιέται «Εάν ήταν το δικό τους το παιδί έτσι θα το έδιωχναν;».

Και προσθέτει: «Το ακόμη χειρότερο ότι μετά από το περιστατικό του βιασμού του παιδιού μας, όταν έγινε η δολοφονία στην ανακρίτρια της Ρόδου, αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι αστυνομικοί, πήγαν αυτοβούλως, χωρίς να τους καλέσει κανένας, να δώσουν κατάθεση για το περσινό συμβάν. Είχαν δηλαδή τη φωλιά τους λερωμένη και η ανακρίτρια έδωσε εντολή και επιλήφθηκε του περιστατικού του περσινού τότε του 2017, το τμήμα των Αδιάφθορων. Το τμήμα αυτό των Εσωτερικών Υποθέσεων. Εγώ θα το ονομάσω διαφορετικά. Το τμήμα της κολυμβήθρας του Σιλωάμ που πήγε και τους έβγαλε λευκές περιστερές».

«Εύχομαι να μη συμβεί το ίδιο και σε αυτό το συμβάν με την Κυριακή, που να συλλυπηθώ τους γονείς και να τους ευχηθώ τεράστια και πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη για τον Γολγοθά που θα έχουν να αντιμετωπίσουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, για τον ισόβιο ψυχικό τους θάνατο» τονίζει.

Και επισημαίνει «θέλουμε μια αστυνομία που να προστατεύει πραγματικά τον πολίτη και να είναι δίπλα μας».

Πηγή: skai.gr

