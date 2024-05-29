«Η Νέα Αριστερά θα είναι μια θετική έκπληξη στις Ευρωεκλογές, διότι αποτελεί μια ελπίδα για τον κόσμο σε μια περίοδο πολιτικού τέλματος που βουλιάζει η χώρα», επεσήμανε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νίκος Φίλης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα», ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα κυριαρχούσε μια «lifestyle παρουσίαση», πράγμα που, όπως επισημαίνει, αποδεικνύει την ύπαρξη ενός «πολιτικού κενού» στην καθημερινότητα.

«Για τον κ. Μητσοτάκη αυτό είναι μάννα εξ ουρανού. Αντί να κουβεντιάζει τα καθημερινά προβλήματα, μιλάει για τις κάλτσες με τους αστακούς, τα μπουζούκια, τα παπούτσια. Για τον κ. Κασσελάκη αυτό είναι ένας τρόπος ζωής που θέλει να λανσάρει στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ του σήμερα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Δεν είναι κόμμα της Αριστεράς, αλλά κόμμα λαϊκιστικό και μετακινείται όλο και πιο κεντροδεξιά», ανέφερε ο κ. Φίλης, τονίζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν πρόκειται να χάσει ποτέ με μια lifestyle πολιτική».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.