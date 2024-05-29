Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πιστεύουν ότι το Ισραήλ έχει εξαπολύσει μια «πλήρους κλίμακας εισβολή» στη Ράφα στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, προκαλώντας ικανοποίηση στο Τελ Αβίβ.



Η δήλωση του Αμερικανού αξιωματούχου έγινε αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν στο κέντρο της πόλης και σύμφωνα με πληροφορίες κατέλαβαν έναν στρατηγικής σημασίας ύψωμα.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει αυτόν τον μήνα ότι θα περιόριζε τις προμήθειες όπλων στο Ισραήλ εάν εισέλθει στα «πληθυσμιακά κέντρα» της Ράφα, όπου πιστεύεται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται καταφύγια εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι.

Ο κ. Κίρμπι ρωτήθηκε επίσης για ένα ισραηλινό χτύπημα και μια πυρκαγιά που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 45 Παλαιστινίων -πολλοί από αυτούς γυναίκες, παιδιά ή ηλικιωμένοι- σε καταυλισμό εκτοπισμένων την Κυριακή. Το Ισραήλ είπε ότι το χτύπημα είχε ως στόχο και σκότωσε δύο ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς και ότι πιστεύει ότι η φωτιά θα μπορούσε να προκλήθηκε από έκρηξη σε κατάστημα όπλων της Χαμάς κοντά. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Κίρμπι περιέγραψε τις εικόνες από τον απόηχο του χτυπήματος ως «σπαραχτικές» και «τρομακτικές». «Δεν πρέπει να χαθεί καμία αθώα ζωή εδώ ως αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης», πρόσθεσε.



Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά» τον ισραηλινό στρατό ενώ διεξαγάγει μια ενδελεχή έρευνα για το χτύπημα. Πιεζόμενος από τον ανταποκριτή του BBC Τομ Μπέιτμαν για το εάν προηγούμενες έρευνες είχαν οδηγήσει σε λογοδοσία, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ αρνήθηκε να κατονομάσει συγκεκριμένες περιπτώσεις. «Δεν μπορείς να καταλήξεις σε συμπέρασμα σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών εν μέσω μιας σύγκρουσης», είπε. Όταν ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ρωτήθηκε εάν το χτύπημα είχε παραβιάσει τα όρια που είχε θέσει προηγουμένως ο πρόεδρος Μπάιντεν, σχολίασε ότι «δεν έγινε καμία αλλαγή πολιτικής (από τις IDF) για την οποία πρέπει να αναφερθεί».



«Δεν υποστηρίζουμε, δεν θα υποστηρίξουμε μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα», επέμεινε ο Κίρμπι. «Ο πρόεδρος είπε ότι, αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ίσως χρειαστεί να λάβει διαφορετικές αποφάσεις όσον αφορά την υποστήριξη. «Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο να συμβαίνει αυτή τη στιγμή.... Δεν τους έχουμε δει να μπαίνουν στη Ράφα με μεγάλες δυνάμεις. «Δεν τους έχουμε δει να μπαίνουν με μεγάλες μονάδες, μεγάλο αριθμό στρατευμάτων, σε στήλες και σχηματισμούς σε κάποιου είδους συντονισμένους ελιγμούς εναντίον πολλαπλών στόχων στο έδαφος» υποστήριξε.



Το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα μπορέσει να κερδίσει στον επτάμηνο πόλεμό του εναντίον της Χαμάς στη Γάζα χωρίς να καταλάβει τη Ράφα, και απέρριψε τις προειδοποιήσεις για καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ξεκίνησαν για πρώτη φορά αυτό που αποκάλεσαν «στοχευμένες» χερσαίες επιχειρήσεις κατά των μαχητών της Χαμάς και των υποδομών στα ανατολικά της Ράφα στις 6 Μαΐου. Έκτοτε, τανκς και στρατεύματα έχουν εισέλθει σταδιακά σε κατοικημένες ανατολικές και κεντρικές περιοχές, ενώ κινούνται επίσης προς τα βόρεια κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο.



Μιλώντας στο CNN στις 8 Μαΐου, ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι είχε καταστήσει σαφές στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι «εάν πάνε στη Ράφα, δεν θα παρέχω τα όπλα (…) για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα». Διευκρίνισε δεν είχε αναστείλει την προμήθεια όπλων τη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή το Ισραήλ δεν είχε ακόμη «μπει στα πληθυσμιακά κέντρα» στη Ράφα και ότι οι επιχειρήσεις του ήταν «ακριβώς στα σύνορα».



Ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει εντεινόμενες εκκλήσεις στο εσωτερικό να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση για να διασφαλίσει ότι θα γίνουν τα πάντα για να ελαχιστοποιηθεί ο ανθρωπιστικός αντίκτυπος της σύγκρουσης.

Την ίδια στιγμή, η Αλγερία προτίθεται να καταθέσει ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «για να σταματήσει η δολοφονία στη Ράφα».



