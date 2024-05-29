Στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Βόλου οδηγήθηκε χθες σε αυτόφωρη διαδικασία ένας 35χρονος από τον Αγ. Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες δούλευε σεζόν στη Σκιάθο , σε καφετέρια φίλου του.

Ο 35χρονος, πάνω σε καυγά, μαχαίρωσε στην κοιλιά τον συνομήλικό εργοδότη του, με αφορμή μία βαλίτσα.

Συγκεκριμένα ο 35χρονος είχε διάφορες με τον συγκάτοικο του. Είχε δηλώσει ότι ήθελε να σταματήσει την δουλειά και να γυρίσει πίσω στον τόπο κατοικίας του.

Αφορμή στάθηκε μια βαλίτσα με ρούχα καθώς ο δράστης θεωρούσε ότι τον έκλεβε. Τον πήρε τηλέφωνο και του δήλωσε «ή θα έρθεις εσύ ή θα ανοίξω την βαλίτσα». Στο σημείο όμως δεν πήγε ο συγκάτοικος αλλά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ο δράστης είχε αρπάξει ένα κουζινομάχαιρο και το είχε κρύψει στην τσέπη από το φούτερ του. Κάποια στιγμή και πάνω στον παροξυσμό του, έβγαλε το μαχαίρι γιατί ήθελε να σκίσει την βαλίτσα, πίστευε ότι εκεί βρίσκονται τα κλεμμένα ρούχα και αντικείμενα του.

Ο εργοδότης του όμως δεν τον άφησε και τότε τον μαχαίρωσε με μια απότομη κίνηση αριστερά, χαμηλά στην κοιλιακή χώρα, χωρίς να επιφέρει κάποιο σοβαρό τραύμα σε εσωτερικό όργανο του θύματος. Ο άτυχος άντρας, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του μεταφέρθηκε στο κέντρο υγεία του νησιού για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

«Ζητάω χίλια συγνώμη»

Στο δικαστήριο ο δράστης υποστήριξε ότι ο εργοδότης του έχει συμπεριφερθεί άψογα και δεν μπορεί να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο προέβη σε αυτή του την πράξη.

«Ζητάω χίλια συγνώμη» είπε και - όπως παραδέχτηκε - είχε προβλήματα με τον συγκάτοικο του και έχασε τον έλεγχο.

Ο δράστης που έχει βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό καθώς πριν από χρόνια είχε μια πτώση από τον πρώτο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι προκαλώντας του κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μανιοκαταθλιπτική διάθεση.

Ο δικηγόρος της οικογένειας στην υπεράσπιση του ζήτησε ιατρική πραγματομόσυνη πράγμα που απορρίφθηκε από την έδρα. Τελικά του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 33 μηνών από τους οποίους θα εκτίσει τους τέσσερις και οι υπόλοιποι με αναστολή, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα σημασία, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Τέλος η έδρα ζήτησε να κατασχεθεί το μαχαίρι και να καταστραφεί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.