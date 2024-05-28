Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. για την εξαφάνιση ενός 8χρονου κοριτσιού - μαθήτρια της στη Β’ τάξη Δημοτικού - σε σχολική εκδρομή στο Πλατανόρεμα Ζαγκλιβερίου, του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 12:00 έγινε αντιληπτό ότι η 8χρονη έλειπε και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ερεύνησαν εξονυχιστικά την περιοχή, με την συμμετοχή της ΕΜΑΚ.

Λίγο αργότερα, το μικρό κορίτσι βρέθηκε σώο.

Όπως είπε στους διασώστες έχασε τον δρόμο της στο δάσος και δεν μπορούσε να επιστρέψει.

Με πληροφορίες από thessnews.gr, thestival.gr

Πηγή: skai.gr

