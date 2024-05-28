Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος για 8χρονo κορίτσι που χάθηκε σε σχολική εκδρομή

Η μικρή μαθήτρια βρέθηκε σώα - Όπως είπε στους διασώστες έχασε τον δρόμο της και δεν μπορούσε να επιστρέψει 

UPDATE: 14:33
sxoleio

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. για την εξαφάνιση ενός 8χρονου κοριτσιού - μαθήτρια της στη Β’ τάξη Δημοτικού - σε σχολική εκδρομή στο Πλατανόρεμα Ζαγκλιβερίου, του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 12:00  έγινε αντιληπτό ότι η 8χρονη έλειπε και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ερεύνησαν εξονυχιστικά την περιοχή, με την συμμετοχή της ΕΜΑΚ. 

Λίγο αργότερα, το μικρό κορίτσι βρέθηκε σώο. 

Όπως είπε στους διασώστες έχασε τον δρόμο της στο δάσος και δεν μπορούσε να επιστρέψει. 

Με πληροφορίες από thessnews.gr, thestival.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη κορίτσι σχολείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark