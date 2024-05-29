Στάση εργασίας για σήμερα - Τετάρτη 29/05/24 8:00 – 13:00 έχει προκηρύξει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αττικής για τους αναισθησιολόγους του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, καταγγέλλοντας την απόφαση του δικαστηρίου με βάση την οποία κηρύχθηκε παράνομη η προηγούμενη στάση εργασίας των αναισθησιολόγων του νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ - υπάρχουν 3.000 χειρουργεία σε αναμονή στα 2 παιδιατρικά νοσοκομεία ενώ τα χειρουργεία είναι υποστελεχωμένα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ:

«Στο εν λόγω αναισθησιολογικό τμήμα (Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, η δύναμη του τμήματος από τον Ιανουάριο του 2024 έχει μειωθεί επιπλέον κατά 4 Αναισθησιολόγους (δύο προς συνταξιοδότηση και δύο παραιτήσεις, η τελευταία εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε στις 16/05/24) μεαποτέλεσμα την παραμονή 7 ενεργών ιατρών.

Για την ασφαλή λειτουργία των 3 υπαρχουσών αιθουσών και εκτέλεση αναισθησιολογικών καθηκόντων εκτός χειρουργείου (ακτινοθεραπευτικό, διαγνωστικές επεμβατικές πράξεις στο ογκολογικό τμήμα Ελπίδα,

2 αναισθησιολογικό ιατρείο) απαιτείται η ελάχιστη δύναμη 11 πλήρους απασχόλησης αναισθησιολόγων στο τμήμα.

Η διεκδίκηση της κάλυψης όλων των κενών οργανικών θέσεων του αναισθησιολογικού τμήματος και η άρνηση της παράνομης υπερεργασίας και υπερεφημέρευσης που βάζει σε κίνδυνο τους μικρούς ασθενείς αλλά και τους γιατρούς είναι αιτήματα δίκαια.Η προσπάθεια του υπουργού Υγείας να αποδώσει πολιτικά κίνητρα στους γιατρούς αντί να ασχοληθεί με την επίλυση των προβλημάτων θα πέσει στο κενό γιατί υποστηρικτές τους θα είναι όλοι οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι γονείς.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν τρομοκρατούμαστε! Προτεραιότητα μας είναι οι ασθενείς μας και - όταν υπάρχουν 3000 χειρουργεία σε αναμονή στα 2 παιδιατρικά νοσοκομεία - έχουμε καθήκον να αγωνιστούμε για την πλήρη στελέχωση των χειρουργείων!»

Επιπλέον, ανακοινώθηκε στάση εργασίας της ΕΙΝΑΠ τη Δευτέρα 03/06/24 08:00 – 13:00 και συγκέντρωση όλων των νοσοκομειακών γιατρών στις 11:00 στα νοσοκομεία Παίδων.

Πηγή: skai.gr

