1453 Η ΑΛΩΣΗ

Η Κωνσταντινούπολη «πέφτει» στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. «Η Πόλις εάλω» έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.

1924 ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η ΑΕΚ

Ανήμερα της ιστορικής επετείου της Άλωσης της Πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης (ΑΕΚ).

1953 ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»

Εκκίνηση του πρώτου Ράλλυ Ακρόπολις, με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.

1985 Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ «ΧΕΙΖΕΛ»

Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου.

2017 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990-1993, και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.