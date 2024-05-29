Σήμερα, Τετάρτη 29 Μαΐου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο είναι η Μεσοπεντηκοστή και τιμάται η μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού επισκόπου πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:
Θεοδοσία, Θεοδόσω
Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια *
Υπομονή
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες έχει γιορτή αυτό το όνομα
Παγκόσμια Ημέρα Κυανοκράνων
Ανατολή ήλιου: 06:05 - Δύση ήλιου: 20:40
Σελήνη 20.7 ημερών
