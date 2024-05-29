Η Τζόρτζια Μελόνι δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, και όπως φαίνεται δεν ξεχνά... Το περασμένο Φεβρουάριο ο πολιτικός αντίπαλός της περιφερειάρχης Καμπανίας Βιντσέντσο Ντε Λούκα, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των δημάρχων της Καμπανίας στη Ρώμη, είχε επιτεθεί στη Μελόνι επειδή τον είχε συμβουλεύσει να «δουλέψει αντί να διαδηλώνει». «Εσύ να δουλέψεις μ@@@η» είχε αναφέρει, με τη δήλωση να προκαλεί αντιδράσεις.



Χθες Τρίτη όμως, τέσσερις μήνες μετά, κατά την παρουσίαση έργων υποδομής στη Νάπολη η Μελόνι πήγε να χαιρετήσει τους επισήμους, και συναντήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον ντε Λούκα, στον οποίο είπε: «πρόεδρε ντε Λούκα, "(είμαι) εκείνη η μ@@@η η Μελόνι". Πώς είστε;», με τον ντε Λούκα να είναι έκδηλα αμήχανος. «Καλώς ήρθες… υγεία» ψέλλισε.

Πηγή: skai.gr

