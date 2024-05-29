Παραμένει το «θολό τοπίο» στον χώρο της κεντροαριστεράς

Του Αντώνη Αντζολέτου

«Βαρομετρικό χαμηλό» επικρατεί στην κεντροαριστερά λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες των ευρωεκλογών.

Η «πολεμική» μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη εντείνεται όσο οι μέρες περνούν με τους δυο αρχηγούς να αποκλείουν κάθε περιθώριο συνεργασίας.

Οι καθημερινές δηλώσεις τους είναι ενδεικτικές της μεγάλης απόστασης που υπάρχει, τα «καρφιά» διαδέχονται το ένα το άλλο αγνοώντας και το γεγονός πως υπάρχουν στελέχη και στα δυο κόμματα που μελετούν από τώρα την επόμενη ημέρα στον προοδευτικό χώρο.

Η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA «θολώνει» ακόμα πιο πολύ το τοπίο. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μειώνει την «ψαλίδα» από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά 0,6% αποδεικνύοντας πως το πολιτικό σκηνικό είναι μια «κινούμενη άμμος». Δυο αναλύσεις αποτυπώνουν το σκηνικό:

- Δεν φαίνεται να υπάρχει ξεκάθαρη ηγεμονία στον προοδευτικό χώρο που να δίνει σαφές και μεγάλο προβάδισμα σε κάποιο από τα δυο κόμματα.

- ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πραγματοποιούν «χαμηλές πτήσεις» πτήσεις που ενδεχομένως να προκαλέσουν σημαντικούς εσωκομματικούς τριγμούς στον Στέφανο Κασσελάκη και στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Κανείς από τους δυο δεν μπορεί να ισχυριστεί, με ποσοστά που κινούνται στη ζώνη του 15%, ότι μπορεί να απειλήσει την πρωτοκαθεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μέχρι στιγμής τα δημοσκοπικά δεδομένα δείχνουν πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν μαζί να ξεπεράσουν σε νούμερα τη Νέα Δημοκρατία.

Πάρα την ακρίβεια στην αγορά, το δυστύχημα στο Τέμπη και τις εξελίξεις που υπάρχουν, τη διαρροή των email στο υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και το θέμα των υποκλοπών δεν προκάλεσαν «ρήγματα» στην κυβέρνηση ικανά για να την απειλήσουν.

Οι εσωκομματικοί αντίπαλοι των δυο αρχηγών της αντιπολίτευσης είναι με το όπλο «παρά πόδα» να τους αμφισβητήσουν για τις χαμένες ευκαιρίες που είχαν να μειώσουν σημαντικά τη διαφορά. Σε κάθε περίπτωση τα νούμερα των ευρωεκλογών θα είναι ο καταλύτης των εξελίξεων.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που δημοσκοπήσεις ήδη ασχολούνται με την επόμενη ημέρα στην κεντροαριστερά και δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να ενώσει το χώρο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν φάνηκε να βλέπει θετικά μια τέτοια προοπτική και σε ερώτηση στον ΑΝΤ1 αν ο πρώην πρωθυπουργός θα διεκδικήσει την ηγεσία της ενωμένης κεντροαριστεράς τόνισε πως «ο ίδιος μου έχει πει ότι αυτό το κεφάλαιο για εκείνον έχει κλείσει». Είναι φυσιολογικό από τη στιγμή που τα νούμερα στον ευρύτερο χώρο δεν «ευδοκιμούν» η συζήτηση για το προοδευτικό μέτωπο να φουντώνει.

Στη «Καθημερινή της Κυριακής» δυο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τους τελευταίους μήνες τα φώτα έχουν πέσει πάνω τους από πρωτοβουλίες που πήραν επιβεβαίωσαν την κινητικότητα και την ανησυχία που υπάρχει.

Ο πρώτος που στήριξε το «μοντέλο Δούκα», έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη νικηφόρα συνεργασία στο δήμο της Αθήνας, ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδης δηλώνοντας πως «το μοντέλο της προοδευτικής συνεργασίας στο δήμο της Αθήνας με τον Χάρη Δούκα είναι μια σημαντική επιτυχία για το σύνολο της προοδευτικής παράταξης.

Το μήνυμα πρέπει να αποκωδικοποιηθεί».

Ο Διονύσης Τεμπονέρας ο οποίος είχε στήσει την εκδήλωση με τη Έφη Αχτσιόγλου και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη στις 13 Φεβρουαρίου ανέφερε για το ίδιο θέμα πως «ένα μέτωπο δημοκρατίας των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες συνεννοήσεις στον δημοκρατικό χώρο».

