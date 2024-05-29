Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Μαΐου η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς σε όλα τα μέτρα ενόψει του τελικού του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Οι αστυνομικοί είναι ήδη επί ποδός από τη Δευτέρα, η ΕΛ.ΑΣ. προετοιμάζεται για τη σημερινή μέρα εδώ και 4 μήνες με συνεχείς συσκέψεις με εκπροσώπους της UEFA και των δυο ομάδων», τόνισε αρχικά η κ. Δημογλίδου, ενώ συμπλήρωσε:

«Πρόκειται για μια σπουδαία διοργάνωση, μια γιορτή για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για αυτό και είναι απαραίτητη η λήψη αυστηρών μέτρων».

Στη συνέχεια, επανέλαβε την ανάγκη οι κάτοικοι των γύρω γειτονιών να κυκλοφορούν με διαπίστευση, καθώς και ότι η Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ δεν θα είναι διαθέσιμη για τους πολίτες από τις 5 το απόγευμα, επομένως ο μόνος τρόπος άφιξης με συγκοινωνία θα είναι είτε από το Νέο Φάληρο για όσους διαθέτουν «κόκκινα» εισιτήρια (φίλαθλοι Ολυμπιακού), είτε από το ΟΑΚΑ με λεωφορεία για τους κατόχους των «μπλε» εισιτηρίων (φίλαθλοι Φιορεντίνα), είτε από τις στάσεις του ΗΣΑΠ «Θησείο» και «Ειρήνη» για τους κατόχους των «λευκών» εισιτηρίων.

«Σε κάθε τέτοια μεγάλη διοργάνωση που τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα πάνω μας, όπως καταλαβαίνετε οι κίνδυνοι και οι απειλές είναι πολλοί. Για αυτό κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή και της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ, μέσα στο γήπεδο. Την Κυριακή τα ξημερώματα έγινε εξονυχιστικός έλεγχος σε όλο το γήπεδο από την Ελληνική Αστυνομία. Μόνο σήμερα χρησιμοποιούνται πάνω από 5.000 αστυνομικοί».

Τέλος, η κ. Δημογλίδου διαβεβαίωσε για την πλήρη ασφάλεια των φιλάθλων και κατά την αποχώρηση από το γήπεδο μετά το πέρας του τελικού.

«Ο κόσμος θα αποχωρήσει με τον ίδιο τρόπο που έφτασε: με συνοδεία αστυνομικών με λεωφορεία για τους οπαδούς της Φιορεντίνα και στη συνέχεια οι φίλοι του Ολυμπιακού από Περισσό προς Νέο Φάληρο», ανέφερε, ενώ παράλληλα ενημέρωσε ότι τα μέτρα θα παύουν να ισχύουν όταν επιστρέψει και ο τελευταίος φίλαθλος στον προορισμό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.