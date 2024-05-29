Και πόντους έφερε, και νίκη του αφιέρωσε και μηνύματα στην άμμο του άφησε. Ό,τι μπορεί να κάνει εντός του παιχνιδιού το κάνει η Νεφισέ για να δείξει το ενδιαφέρον της για τον Φάνη.

Πολύ ενθουσιασμένη εμφανίζεται η νικήτρια του περσινού Survivor με τον Έλληνα παίκτη. Δηλώνει αποφασισμένη είτε να έρθει στην Ελλάδα ως νύφη, είτε να φέρει εκείνον στην Τουρκία γαμπρό!

Δυστυχώς όμως για την όμορφη Τουρκάλα, τα αισθήματα δεν είναι αμοιβαία.

Παρά τις προσπάθειες του Σταμάτη να της τον στείλει δώρο, ο ίδιος ο Φάνης δηλώνει ότι προτιμά το "ελληνικό... τσάι"!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.