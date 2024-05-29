Ευρωεκλογές 2024: Τα στοιχήματα και οι «εχθροί» της 9ης Ιουνίου

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με στόχο το «φινάλε» της προεκλογικής περιόδου και το άνοιγμα της κάλπης της 9ης Ιουνίου να ξεπεράσει τις προσδοκίες και τον πήχη του 33% που έχει θέσει η ΝΔ για τις επικείμενες ευρωεκλογές, Ηρώδου Αττικού και Πειραιώς επικεντρώνουν και επιταχύνουν τον αγώνα τους.

Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εκπέμπουν αισιόδοξα μηνύματα για την κυβερνώσα παράταξη και αποτυπώνουν τον αριθμό "3" μπροστά από το ποσοστό της, το γαλάζιο επιτελείο εστιάζει στη συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία και «ξορκίζει» την αποχή, διότι γνωρίζουν πως η προσέλευση του κόσμου στις κάλπες θα λειτουργήσει ενισχυτικά στα ποσοστά της, καθώς με τα σημερινά δεδομένα αντλεί εκλογική δύναμη από μία ευρεία δεξαμενή ψηφοφόρων.

Ο προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου πηγάζει από το γεγονός ότι στο διάστημα του ενός χρόνου που μεσολάβησε από τις εθνικές εκλογές του περασμένου Ιουνίου, οι πολίτες έχουν οδηγηθεί τέσσερις φορές στις κάλπες προκαλώντας σε ορισμένους κόπωση.

Επιπρόσθετα, οι ευρωεκλογές, διαχρονικά αντιμετωπίζονταν ως μία πιο "χαλαρή" εκλογική αναμέτρηση, με μειωμένο ενδιαφέρον από μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων, ενώ και η καλοκαιρινή περίοδος επίσης λειτουργεί ανασταλτικά για κάποιους πολίτες και ιδιαίτερα τις νεαρότερες ηλικίες ή εκείνους που ήδη θα έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν "σεζόν" και δεν έχουν προνοήσει να επωφεληθούν από τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου.

"Καταλαβαίνω γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να αισθάνεστε κουρασμένοι από απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις και να θεωρείτε ότι αυτές οι ευρωεκλογές δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Θέλω να σας πω ότι αυτή η άποψη είναι εσφαλμένη" σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κέρκυρα, ενώ στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό "STAR" εξήγησε γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή και οι ευρωεκλογές. "Είναι πολύ σημαντικές γιατί θα καθορίσουν εν πολλοίς τις εξελίξεις στην Ευρώπη την επόμενη πενταετία.

Και το τι θα γίνει στην Ευρώπη προφανώς αφορά και την πατρίδα μας, όπως αφορούσε την πατρίδα μας το τι έγινε στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν σκεφτείτε μόνο σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, έφερε στη χώρα μας 36 δισεκατομμύρια ευρώ" σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη αυτό είναι το διακύβευμα της ευρωκάλπης κι αυτό θα διασφαλιστεί μόνο με ψήφο στη Νέα Δημοκρατία» είναι ένα από τα κεντρικά συνθήματα που επαναλαμβάνεται από τον πρωθυπουργό και όλα τα στελέχη της ΝΔ καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, με επιδίωξη τη συσπείρωση, αλλά και την αποτροπή μετακίνησης μερίδας γαλάζιων ψηφοφόρων που καταγράφονται στο 12%-14% στους αναποφάσιστους των δημοσκοπήσεων, στην αποχή από την κάλπη.

Συμμετοχή που το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να ξεπεράσει το 50% προκειμένου να μην «μειώσει» την νίκη και δώσει «πάτημα» στην αντιπολίτευση να αμφισβητήσει τη νομιμοποίηση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις μεγάλες αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα για να συνεχίσει την πορεία σύγκλισης με την Ευρώπη. Στην Ηρώδου Αττικού και στην Πειραιώς τις επόμενες δέκα ημέρες που απομένουν μέχρι την Κυριακή των ευρωεκλογών, αναλύουν καθημερινά τα δεδομένα των μετρήσεων που λαμβάνουν και όλα δείχνουν πως επικρατεί μία συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς βλέπουν τη συσπείρωση της γαλάζιας εκλογικής βάσης να αυξάνεται όσο πλησιάζει ο εκλογικός χρόνος.

