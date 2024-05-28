Στο κέντρο της πόλης Ράφα, νότια της Γάζας, έφθασαν ισραηλινά τανκς σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, παρά την εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο Τελ Αβίβ να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση.

Τα στρατεύματα των IDF συνέχισαν να επιχειρούν στην περιοχή της Ράφα αναφέρει σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ο ισραηλινός στρατός.

Το Ισραήλ χτύπησε τη Ράφα με αεροπορικές επιδρομές και πυρά τανκς την Τρίτη, συνεχίζοντας την επίθεσή του στη νότια πόλη της Γάζας, παρά τη διεθνή καταδίκη μιας επίθεσης σε καταυλισμό σκηνής για τους εκτοπισμένους, σκοτώνοντας τουλάχιστον 45 ανθρώπους.

Exclusive footage from Al Jazeera shows Israeli occupation tanks advancing further into the west of Rafah city.



The Israeli occupation intends to fully occupy the Philadelphi Axis with Egypt, effectively encircling the Strip and implementing disastrous restrictions. pic.twitter.com/6rgaIOJ8XK — Quds News Network (@QudsNen) May 28, 2024

Τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επιδρομές τη νύχτα της Τρίτης, δήλωσαν αξιωματούχοι της Χαμάς στον θύλακα.

Πριν από την τελευταία προέλαση, ισραηλινά άρματα μάχης είχαν ερευνήσει τα περίχωρα της Ράφα, κοντά στο σημείο διέλευσης από τη Γάζα στην Αίγυπτο, και εισήλθαν σε ορισμένες από τις ανατολικές συνοικίες της, είπαν οι κάτοικοι, αλλά δεν είχαν εισέλθει ακόμη στην πόλη.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία θα αναγνωρίσουν επισήμως εντός της ημέρας (Τρίτη) παλαιστινιακό κράτος, παρά την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται όλο και πιο απομονωμένο έπειτα από επτά μήνες σύγκρουσς στη Γάζα.

Η Ισπανία ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα ζητήσει από άλλα μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν επισήμως τη διαταγή που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο Ισραήλ.

