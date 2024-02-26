ΑΑΔΕ: Με myDATA, timologio και appodixi στη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας, MWC, στη Βαρκελώνη

Τις ψηφιακές της πλατφόρμες, myDATA και timologio, και την εφαρμογή appodixi, παρουσιάζει στους επισκέπτες της μεγαλύτερης Διεθνούς Έκθεσης Τεχνολογίας, MWC, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

H ΑΑΔΕ συμμετέχει στο ελληνικό περίπτερο, τα εγκαίνια του οποίου πραγματοποιήθηκαν σήμερα, από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

To MWC είναι μία έκθεση παγκόσμιας εμβέλειας, που φέρνει κάτω από την ίδια στέγη κρατικούς φορείς, παγκόσμιους ηγέτες τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αναγνώριση συνεργειών και την δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, χαιρέτισε την ελληνική συμμετοχή, δηλώνοντας σχετικά: «Συμμετέχουμε με πολύ μεγάλη χαρά σε αυτή την έκθεση. Εκθέτουμε το myDATA, το μεγαλύτερο ψηφιακό έργο στην Ελλάδα για τη σχέση των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, ένα εγχείρημα που έγινε μαζί με το επιχειρείν και τις εταιρίες πληροφορικής και μαζί συνεχίζουμε, το χτίζουμε και το ωριμάζουμε. Σχεδόν 1,4 εκ επιχειρήσεις εγγεγραμμένες, 3,2 δισ. παραστατικά, 2,3 τρισ. ευρώ καταγεγραμμένες συναλλαγές από τον Οκτώβριο του 2020. Έχουμε πλέον 20 παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και επενδύουμε στη σχέση μας μαζί τους».

Ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στην καθημερινή επικοινωνία της ΑΑΔΕ με τους κατασκευαστές ταμειακών μηχανών, τους παρόχους POS και πληροφορικής, για τη διασύνδεση των ταμειακών με τα POS.

«Χαιρόμαστε, που δίνουμε ευκαιρία να αναπτυχθεί αυτή η αγορά στην Ελλάδα, έχουμε εξαιρετική συνεργασία με το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης. Εν μέσω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων στο παγκόσμιο οικοσύστημα, εξελισσόμαστε και προχωράμε γοργά στην ψηφιοποίηση σε όλο το εύρος των υπηρεσιών μας».

