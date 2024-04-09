Λογαριασμός
Άγιοι Ανάργυροι: Αποσωληνώθηκε ο 39χρονος δολοφόνος της Κυριακής - Δήλωση Γιαννακού

Ο δράστης συνεχίζει να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο - Στον skai.gr μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Άγιοι Ανάργυροι

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Αποσωληνώθηκε ο 39χρονος που δολοφόνησε εν ψυχρώ την άτυχη Κυριακή έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων λίγα μέτρα μακριά από τη σκοπιά.

Ο 39χρονος δράστης που με την πράξη του σόκαρε το πανελλήνιο, νοσηλευόταν τα τελευταία 24άωρα στη ΜΕΘ του Αττικόν μετά από απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο δράστης συνεχίζει να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Στον skai.gr μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

