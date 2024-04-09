Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Αποσωληνώθηκε ο 39χρονος που δολοφόνησε εν ψυχρώ την άτυχη Κυριακή έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων λίγα μέτρα μακριά από τη σκοπιά.
Ο 39χρονος δράστης που με την πράξη του σόκαρε το πανελλήνιο, νοσηλευόταν τα τελευταία 24άωρα στη ΜΕΘ του Αττικόν μετά από απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει στις φυλακές Κορυδαλλού.
Ο δράστης συνεχίζει να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.
Στον skai.gr μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.
