Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Αποσωληνώθηκε ο 39χρονος που δολοφόνησε εν ψυχρώ την άτυχη Κυριακή έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων λίγα μέτρα μακριά από τη σκοπιά.



Ο 39χρονος δράστης που με την πράξη του σόκαρε το πανελλήνιο, νοσηλευόταν τα τελευταία 24άωρα στη ΜΕΘ του Αττικόν μετά από απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει στις φυλακές Κορυδαλλού.



Ο δράστης συνεχίζει να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Στον skai.gr μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.