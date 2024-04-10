Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, θα υλοποιήσει, άμεσα, πρόσθετο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ύψους 30 εκατ. ευρώ για δράσεις σε ό,τι αφορά στην υποχρέωση της Πολιτείας για την αντιπυρική προστασία των οικισμών που βρίσκονται εντός ή σε επαφή με τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην άμεση σύνταξη των προβλεπόμενων τεχνικών εκθέσεων και την κατά προτεραιότητα άμεση υλοποίηση αυτών με στόχο τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων, και αφορά σε οικισμούς και οικιστικές πυκνώσεις εντός υψηλών δασών στις περιοχές ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Ωστόσο, για την αντιπυρική περίοδο του 2024, στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτήρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, δηλαδή:

- Εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο.

- Τακτικός καθαρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τακτικό κλάδεμα και καθαρισμό δένδρων και θάμνων από τυχόν υπάρχοντα ξερά, αραίωμα της µη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηρίου, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων.

- Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες.

- Μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λπ. σε κλειστό χώρο ή πυράντοχο ερμάριο.

- Σύνταξη από τον ή τους ιδιοκτήτες του ακινήτου του σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης, δηλαδή μιας λίστας ελέγχου και ενεργειών που θα αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητας σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς, στην οποία καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες πριν την εκκένωση του κτιρίου καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές μέρος.

- Σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας σε οικισμούς, δηλαδή των τριών επιπέδων διαβαθμισμένης προστασίας γύρω από κτίριο, όπου γίνεται διαδοχική μείωση των καύσιμων υλών όσο πλησιάζουμε σε αυτό.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, μετά από νέα ερωτήματα που κατατέθηκαν στα συναρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή του Κανονισμού, θα ακολουθήσει στις αμέσως επόμενες ημέρες σχετική, διευκρινιστική εγκύκλιος.

