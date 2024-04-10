Συνεχίζονται στην Ανατολική Αττική οι εντατικοί ψεκασμοί -με επίγεια συνεργεία και εναέρια μέσα- στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση των κουνουπιών.

Ήδη, από τη Δευτέρα 8 Απριλίου έχουν ψεκαστεί 4.000 στρέμματα στον υδροβιότοπο του Εθνικού Πάρκου Σχινιά στον Μαραθώνα -μια περιοχή στην οποία παρατηρείται μεγάλος πληθυσμός κουνουπιών, ο οποίος έχει αυξηθεί λόγω της παρατεταμένης ζέστης και ξηρασίας- ενώ έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή οκτώ πτήσεις με ψεκαστικό ελικόπτερο.

«Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι πολλαπλές και επιβαρύνουν πολλές πλευρές της καθημερινότητάς μας» δήλωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Στην Περιφέρεια Αττικής προστατεύουμε με κάθε τρόπο την υγεία των πολιτών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως την αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών και τους απορρέοντες από αυτήν κινδύνους. Οι υπηρεσίες μας, με απόλυτο επαγγελματισμό και συνέπεια, προχωρούν στην χαρτογράφηση των αναγκών σε κάθε γωνιά του λεκανοπεδίου και στην υλοποίηση του προγράμματος ψεκασμών με τη χρήση όλων των επιστημονικών εξελίξεων και των σύγχρονων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα και στους 66 δήμους της Αττικής μας, για να έχουμε όλοι -πολίτες και επισκέπτες- ένα καλό καλοκαίρι, με υγεία και ασφάλεια».

Σημειώνεται ότι από την προηγούμενη εβδομάδα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής έχουν περάσει στη χαρτογράφηση της Ανατολικής Αττικής, ενώ μέχρι την Παρασκευή 12 Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί ο ψεκασμός στα σημεία ενδιαφέροντος όλων των δήμων της περιοχής, τόσο από τα πεζοπόρα συνεργεία, όσο και από εναέρια μέσα (ψεκαστικά ελικόπτερα και drones) στα μη προσβάσιμα σημεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

