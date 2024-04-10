Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1821 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε’

Οι Τούρκοι απαγχονίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε’, σε αντίποινα για την Ελληνική Επανάσταση.

1826 Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΨΑΛΗ

Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Μεσολογγίου πραγματοποιούν την ηρωική έξοδο. Ο Χρήστος Καψάλης ανατινάζει την μπαρουταποθήκη στο Μεσολόγγι.

1847 ΤΖΟΖΕΦ ΠΟΥΛΙΤΖΕΡ

Γεννήθηκε ο Ουγγροαμερικανός δημοσιογράφος και εκδότης, ο άνθρωπος που έδωσε τον ορισμό της «κίτρινης δημοσιογραφίας», αλλά και δημιούργησε τα έγκυρα δημοσιογραφικά βραβεία που φέρουν το όνομά του.

1970 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ BEATLES

Η αρχή της διάλυσης των Beatles. Ο Πολ Μακάρτνεϊ ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το συγκρότημα. «Δεν πρόκειται να ηχογραφήσω ή να εμφανισθώ ξανά με τους Beatles ή να γράψω μουσική με τον Τζον» αναφέρει στη γραπτή του δήλωση. Γεμάτος οργή, ο Τζον Λένον ανταπαντά: «Ο Πολ δεν έφυγε από το συγκρότημα, εγώ τον απέλυσα».



