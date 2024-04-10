Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 10 Απριλίου 1970 – Διαλύθηκαν οι Beatles – Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ο Πολ Μακάρτνεϊ ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το συγκρότημα

Οι Beatles

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • 1821  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε’

Ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε

Οι Τούρκοι απαγχονίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε’, σε αντίποινα για την Ελληνική Επανάσταση.

  • 1826  Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΨΑΛΗ

Η θυσία του Καψάλη

Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Μεσολογγίου πραγματοποιούν την ηρωική έξοδο. Ο Χρήστος Καψάλης ανατινάζει την μπαρουταποθήκη στο Μεσολόγγι.

  • 1847   ΤΖΟΖΕΦ ΠΟΥΛΙΤΖΕΡ

Τζόζεφ

Γεννήθηκε ο Ουγγροαμερικανός δημοσιογράφος και εκδότης, ο άνθρωπος που έδωσε τον ορισμό της «κίτρινης δημοσιογραφίας», αλλά και δημιούργησε τα έγκυρα δημοσιογραφικά βραβεία που φέρουν το όνομά του. 

  • 1970  ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ BEATLES 

Beatles

Η αρχή της διάλυσης των Beatles. Ο Πολ Μακάρτνεϊ ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το συγκρότημα. «Δεν πρόκειται να ηχογραφήσω ή να εμφανισθώ ξανά με τους Beatles ή να γράψω μουσική με τον Τζον» αναφέρει στη γραπτή του δήλωση. Γεμάτος οργή, ο Τζον Λένον ανταπαντά: «Ο Πολ δεν έφυγε από το συγκρότημα, εγώ τον απέλυσα»
 

Πηγή: skai.gr

