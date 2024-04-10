Επεισόδια συνέβησαν γύρω στις 10:00 το πρωί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όταν τρία άτομα εισέβαλαν στο γραφείο του πρύτανη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πέταξαν μπογιές οι κουκουλοφόροι προκάλεσαν φθορές και πέταξαν μπογιές.
Στο γραφείο εκείνη την ώρα βρισκόταν η γραμματέας του πρύτανη ενώ ο ίδιος απουσίαζε.
Σημειώνεται πως δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Πηγή: skai.gr
