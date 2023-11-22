Καταβάλλεται σήμερα, Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) η εφάπαξ παροχή 300 ευρώ σε επιπλέον 12.462 μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που κατήρτισαν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πληρωμές εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 1-2 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους.

Συνολικά, έως τώρα, η παροχή έχει καταβληθεί σε 86.700 δικαιούχους.

Το «μπόνους» θεσμοθετήθηκε με τον νόμο «Δουλειές Ξανά» (ν. 4921/2022), με στόχο την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων, μέσω της δημιουργίας επικαιροποιημένου Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους και εύρεσης εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της νέας παροχής είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των πέντε ετών και κατόπιν καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ οι άγαμοι, 24.000 ευρώ οι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο ή 29.000 ευρώ οι μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής:

Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous.

Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή κατάστασή τους.

Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης), καθώς και μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ και ΗΔΙΚΑ).

Η καταβολή γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από πέντε έτη και καταρτίσουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ.

Όσοι άνεργοι έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να το μετατρέψουν σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Συγκεκριμένα, εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eservices) της ΔΥΠΑ και επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, ώστε να μετατραπεί σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (MyDYPAlive) είτε διά ζώσης.

Για να κλείσουν ραντεβού, μέσω τηλεδιάσκεψης, οι άνεργοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed.

Για να κλείσουν ραντεβού διά ζώσης, οι άνεργοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/elektroniko-aitema-rantebou-se-uperesies-tou-organismou-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.