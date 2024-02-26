Πάτρα: Μητέρα βρήκε τον γιο της νεκρό μέσα στο δωμάτιό του

Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε μία μητέρα το πρωί της Δευτέρας όταν μπήκε στο δωμάτιο του 42χρονου γιου της και τον βρήκε νεκρό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το pelop.gr, η γυναίκα, που διαμένει στην περιοχή της Εγλυκάδας, μπήκε στο δωμάτιο του γιου της και τον βρήκε νεκρό πάνω στο κρεβάτι του. Αμέσως φώναξε για βοήθεια και στο σημείο κατέφθασε ο διασώστης μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ όπως και περιπολικό της ΕΛΑΣ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 42χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή ώρες πριν καθώς το σώμα του βρισκόταν σε ακαμψία, ενώ οι ίδιες πληροφορίες τον θέλουν να είναι χρήστης ουσιών.

Η σορός του 42χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή.

Από την πλευρά της Αστυνομίας έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.