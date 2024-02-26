Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αθώα η 19χρονη - θύμα trafficking από την Ηλιούπολη

Πρόκειται για το θύμα trafficking του 40χρονου αστυνομικού που πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 5,5 χρόνια κάθειρξη με αναστολή για την εκπόρνευση της κοπέλας.

trafficking

Αθωώθηκε από το Α’ Μονομελές Αυτόφωρο η 19χρονη από την Ηλιούπολη που κατηγορήθηκε ότι εργαζόταν ως ιερόδουλη χωρίς τα σχετικά έγγραφα.

Πρόκειται για το θύμα trafficking του 40χρονου αστυνομικού που πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 5,5 χρόνια κάθειρξη με αναστολή για την εκπόρνευση της κοπέλας.

Πριν από λιγες ημέρες για το θέμα είχε παρέμβει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας από την Εισαγγελία Αθηνών να το διερευνήσει και να ενημερώσει σωστά το δικαστήριο για τις κατηγορίες της κοπέλας.

Πηγή: ert.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηλιούπολη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark