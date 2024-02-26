Αθώα η 19χρονη - θύμα trafficking από την Ηλιούπολη

Αθωώθηκε από το Α’ Μονομελές Αυτόφωρο η 19χρονη από την Ηλιούπολη που κατηγορήθηκε ότι εργαζόταν ως ιερόδουλη χωρίς τα σχετικά έγγραφα.

Πρόκειται για το θύμα trafficking του 40χρονου αστυνομικού που πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 5,5 χρόνια κάθειρξη με αναστολή για την εκπόρνευση της κοπέλας.

Πριν από λιγες ημέρες για το θέμα είχε παρέμβει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας από την Εισαγγελία Αθηνών να το διερευνήσει και να ενημερώσει σωστά το δικαστήριο για τις κατηγορίες της κοπέλας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.