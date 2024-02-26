Σε νέες κινητοποιήσεις έξω από κτίρια και πλατείες προχωρούν σήμερα οι αγρότες ενώ ο υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες συμμετέχοντας στο Συμβούλιο Υπουργών για τις αλλαγές στην ΚΑΠ.

Γιάννενα: Αγρότες έξω από το διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπερίου

Μαζική κάθοδο και πορεία με τα τρακτέρ πραγματοποιούν το μεσημέρι της Δευτέρας αγρότες στο κέντρο των Ιωαννίνων, έξω από το διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπερίου. Αγρότες και κτηνοτρόφοι με τρακτέρ και αγροτικά έκαναν αρχικά προσυγκεντρώσεις στις εισόδους της πόλης των Ιωαννίνων και στην συνέχεια προχώρησαν σε μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο. Αυτή την στιγμή έχουν στάθμευση τα τρακτέρ στα σκάλια της Περιφέρειας Ηπείρου και περισσότερα από 100 αγροτικά οχήματα και τρακτερ έχουν κλείσει το κέντρο της πόλης μπροστά από την Περιφέρεια.

Σύμφωνα με το epirusonline, oι αγρότες ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για την επιβίωση του κλάδου τους, όπως μείωση του κόστους παραγωγής, τη μη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, έλεγχους ώστε να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις, έργα υποδομής για αντιπλημμυρική θωράκιση κ.ά.

Στους δρόμους και οι αγρότες στο Μεσολόγγι

Δυναμική είναι η κινητοποίηση των αγροτών στο Μεσολλόγι. Σύμφωνα με το agriniosite, aγρότες από το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή μετέβησαν σήμερα, Δευτέρα στο Μεσολόγγι με τα αγροτικά τους μηχανήματα και συμμετείχαν στη διαμαρτυρία έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας μετά από κάλεσμα των Αγροτικών Συλλόγων Κατοχής και Νεοχωρίου. Η συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη για τις 11:30 μπροστά από το Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής κινητοποίησης σε όλες τις μεγάλες πόλεις, έπειτα από κάλεσμα Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλογών όπου θα συζητηθεί το θέμα της Νέας Κ.Α.Π στο Ευρωκοινοβούλιο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Την ίδια ώρα ο Αγροτοκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός «Αχελώος» Νεοχωρίου καθώς και οι Αγροτικοί Σύλλογοι Λεσινίου και Ξηρομέρου πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό στο Λιμάνι του Πλατυγιαλίου. Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο της πόλης περνώντας μέσα από την Πύλη του Μεσολογγίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Έκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων

Αγρότες έκλεισαν συμβολικά μετά τις 12 και το τελωνείο των Ευζώνων όπως είχαν προγραμματίσει μόνο όμως για τα φορτηγά.

«Θα κλείσουμε τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, για να στείλουμε το μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις προϊόντων», εξήγησε μιλώντας στο GRTimes o Γρηγόρης Ηλιάδης, από την Ημαθία.

«Δεν κάνουμε πίσω! Θα μαζευτούμε από πολλά μπλόκα της Ελλάδας προκειμένου να αποφασίσουμε για το μέλλον των κινητοποιήσεων», δήλωσε ο Γιώργος Διαμαντόπουλος από την Πιερία. Ο ίδιος τόνισε πως δεν έχει μεγάλες προσδοκίες από τη σύσκεψη των ΕU MED-9 καθώς πρόκειται για συνάντηση μόνο των υπουργών του Νότου.

«Παίρνουμε πιο δραστικά μέτρα, κλείνοντας τα σύνορα, για να καταλάβει η κυβέρνηση» δήλωσε ο Κώστας Ρούζιος από τα Μάλγαρα. «Θα στηρίξουμε τους συναδέλφους στο Κιλκίς», τόνισε ο ίδιος.

Στο συλλαλητήριο των Ευζώνων πηγαίνουν σήμερα και οι αγρότες της Χαλκιδικής, που μέχρι πρότινος έκλειναν συμβολικά τη λεωφόρο Μουδανιών.

Κλειστό για τέσσερις ώρες το τελωνείο της Νίκης

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Φλωρινα και όλη τη Δυτική Μακεδονία προχώρησαν στις 12:00 στο κλείσιμο του τελωνείου της Νίκης. Τα σύνορα στη Νίκη θα παραμείνουν κλειστά έως και τις 16:00 για φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα, αλλά και για τους πολίτες που μετακινούνται με τα οχήματά τους.

Λάρισα: Αγρότες σκόρπισαν μπάλες με άχυρο στο τελωνείο

Στο Τελωνείο της Λάρισας προκειμένου να προχωρήσουν σε τρίωρο αποκλεισμό του κατέφθασαν σήμερα, το πρωί της Δευτέρας, διαμαρτυρόμενοι αγρότες με αφορμή την συνεδρίαση του συμβουλίου υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερχόμενοι από την οδό Φαρσάλων με κορναρίσματα παρέταξαν τα τρακτέρ τους έξω από το κτίριο, ενώ αργότερα εισήλθαν στο εσωτερικό του και σκόρπισαν μπάλες με άχυρο, σύμφωνα με τον onlarissa.

«Κλείνουμε συμβολικά το Τελωνείο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ελληνοποιήσεις που καλά κρατούν. Καλούμε την Κυβέρνηση να λύσει προβλήματα που ακόμη μπορεί. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο, το ρεύμα οριζόντια πρέπει να πάει στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα» δήλωσε προς τους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου κ. Γιάννης Κουτσούκης.

«Θα συνεχίσουμε και δε πρόκειται να σταματήσουμε αν δεν δικαιωθούμε. Ο πρωθυπουργός έπρεπε να έχει έρθει ήδη» σημείωσε αγρότης.

Τον αγώνα των αγροτών στηρίζουν και οι τελωνειακοί. Όπως επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της 5ης Ένωσης Τελωνειακών Υπαλλήλων κ. Ευθύμιος Μηλιώνης «είμαστε στο πλευρό τους. Καλούμε την Κυβέρνηση να δώσει άμεσες λύσεις στα «καυτά» προβλήματα των αγροτών μας».

Τα τρακτέρ αναμένεται να οδηγηθούν και να στρατοπεδεύσουν στην Κεντρική πλατεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.